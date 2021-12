Analisando o calendário

Terminado o Brasileirão Feminino com a conquista inédita do Santos, e do Brasileiro A2, com vitória do Pinheirense sobre a Portuguesa (que conseguiu acesso à Primeira Divisão!), as atenções se voltam – ou deveriam se voltar, pelo menos – para os estaduais da modalidade.

Isso porque, sem a Copa do Brasil, que teve sua edição suspensa neste ano, os clubes que não conseguiram classificação para a Copa América (que será reeditada a partir do ano que vem, e com a edição de 2018 já confirmada no Chile) e a Libertadores (que neste ano terá o Audax, campeão da Copa do Brasil de 2016, como representante nacional) não terão outra competição no segundo semestre.

Isso, claro, se o novo torneio da CBF não tomar corpo logo neste ano. A entidade máxima do futebol ainda não deu mais detalhes dessa competição, que, inicialmente, contaria com os seis melhores colocados do Brasileiro A1 e os finalistas do A2. Também não há notícias sobre a possível reedição da Copa do Brasil.

Assim, com os Brasileiros e competições internacionais com datas fixas, pela primeira vez na história do futebol feminino no Brasil, há uma tentativa de organizar os estaduais. A maioria deles, portanto, deve acontecer entre agosto e outubro.

No caso da Bahia, que tradicionalmente teve seus estaduais realizados no final do ano e no começo do ano seguinte, a antecipação está demorando para se concretizar.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) chegou a confirmar que o Baianão 2017 começaria no final de julho, o que não aconteceu. A entidade alegou pedidos dos próprios clubes para poderem se organizar, e ainda não fixou uma data, mas a expectativa é que comece logo em setembro.

O prazo para inscrição das equipes ainda não terminou, mas um clube já confirmou que não participará: o Bahia. O Tricolor vai empurrar a criação (obrigatória) de um time de futebol feminino para o ano que vem, e deixaremos de ter um Ba-Vi no estadual.

E, infelizmente, a impressão que fica é que um dos dois maiores times do estado realmente não quer se dar ao trabalho de investir numa modalidade que, como já se provou neste ano com o Santos e o Iranduba, por exemplo, pode dar ainda mais visibilidade e algum retorno financeiro.

Reta final

A campanha para ajudar Aila Santana, jogadora do time baiano São Francisco, a custear a cirurgia no joelho continua: ainda faltam R$ 2 mil dos R$ 8 mil para pagar a operação.

A jogadora de 17 anos sofreu uma lesão no joelho no ano passado, e desde então está longe do gramado. Depois de mais de um ano à espera de uma vaga pelo SUS, a atleta resolveu – junto com amigos e colegas – fazer a campanha para bancar a cirurgia por conta própria.

Qualquer valor pode ser depositado na conta pessoal da jogadora. Banco: Caixa Econômica Federal, agência: 1053, cnta: 36718.5 (operação 023). Nome completo: Aila Santana Carneiro. CPF: 082.435.875-94.

