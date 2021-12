Ame João!

O melhor do futebol baiano, sem dúvida, é o torcedor. É ele quem faz a festa, quem pirraça, quem se desespera e quem dá a força para que o esporte transcenda as quatro linhas. Em época de torcida única nos Ba-Vis e exemplos de hostilidade em campo por parte de jogadores e até mesmo alguns dirigentes, os torcedores de Bahia e Vitória voltaram a fazer bonito em prol de uma causa nobre: a solidariedade.

Quem conseguiu essa mobilização foi João Amaury, tricolor de apenas 11 anos. Ele, que é portador de uma doença rara – atrofia muscular espinhal – conseguiu uma mobilização nas redes sociais intensa para capitalizar ajuda para seu tratamento, que custa cerca de R$ 3 milhões.

O Tricolor fez uma ação com o pequeno no próprio centro de treinamento, junto aos jogadores, e disponibilizou para venda a camisa que a família fez para arrecadar fundos. Já a torcida do Vitória realizou a rifa de uma blusa autografada que terá a renda revertida para o tratamento de João e de André Godoi, de apenas nove meses, que nasceu em Macaé (RJ) com a mesma doença.

João ganhou, também, a simpatia de clubes de fora da Bahia, como é o caso do Flamengo e do Corinthians, que também se movimentaram para ajudar. Mas é daqui que vem a maior parcela de solidariedade, nas redes sociais e em doações. E como é bom perceber que o caso de João foi abraçado pelas duas maiores torcidas – e rivais – do estado.

E foi graças à repercussão dessas torcidas que João conseguiu ver sua história compartilhada na mídia, e por artistas e esportistas conceituados, e tem chance de conseguir fazer seu tratamento e melhorar sua qualidade de vida.

Que jogadores e dirigentes se inspirem nas ações dos torcedores e também sejam mais solidários em campos. E que as torcidas de Bahia e Vitória realmente absorvam esse preceito e levem adiante às arquibancadas, aos entornos, às mesas de bar onde os jogos estiverem passando. Porque ainda teremos dois Ba-Vis – na Série A! – e ninguém mais aguenta violência e torcida única nos estádios em dias de clássico.

Ajude!

Para contribuir para o tratamento de João, basta fazer um depósito em qualquer uma das quatro contas-poupança que a família criou em nome dele. As principais são do Banco do Brasil (agência 3158-5, poupança 2010.014-2) e Bradesco (agência 3326, conta 1004517-7). Todos os dados estão disponíveis nos perfis Ame João (@amejoao) no Instagram e no Facebook.

Para ajudar André basta acessar o site www.ameandre.com.br ou os perfis Ame André (@andre.ame) no Instagram e no Facebook. As informações das contas bancárias e vaquinhas virtuais estão lá.

adblock ativo