Além do potencial

Nas últimas colunas escrevi o quanto o público brasileiro – em especial, o manauara – tem valorizado o futebol feminino. Na semana passada, falei sobre o recorde de público no Campeonato Brasileiro Feminino quebrado na Arena da Amazônia, quando 15.107 pessoas foram a classificação do Iranduba para as semifinais do campeonato em cima do Flamengo.

Pois nessa quinta-feira, novo recorde de público, novamente na Arena da Amazônia. Desta vez foram 25.371 pagantes (segundo maior público da América do Sul em clubes) que lotaram a arena para assistir as meninas do Hulk na partida de ida da semifinal contra o Santos. Não deu para o Iranduba (mesmo saindo na frente, as meninas perderam por 2 a 1, de virada), mas Manaus provou mais uma vez que tem potencial para ser a casa do futebol feminino brasileiro.

Até porque deixou o Iranduba numa posição de evidência – no dia seguinte à partida, uma jogadora da equipe, Kelen Bender, recebeu uma proposta internacional e deixou o time para jogar na Coreia do Sul. Pouco antes dessas duas partidas, e diante da ascenção do Hulk no Brasileirão, duas jogadoras foram convocadas para a Seleção Brasileira: Djenifer Becker e Kamilla Sotero.

De uma forma ou de outra, o Iranduba ganhou mais mídia, e, com a profissionalização do futebol feminino, a tendência é que passe a lucrar (ainda mais) dinheiro com essa notoriedade e com a venda de jogadoras.

Isso porque lotar um estádio com mais de 25 mil pessoas numa partida é algo grande até mesmo para clubes masculinos na Série A – a título de Bahia e Vitória.

Necessidade

Mas o caminho para a profissionalização ainda é longo e precisa passar por pontos-chaves, como o entendimento do futebol feminino como esporte de alto rendimento e as meninas como atletas. Não dá mais para dar um lanche, o valor do transporte e uns trocados como recompensa para que elas joguem.

Não tem como esperar um resultado profissional em campo sem fornecer uma estrutura própria para treinos, suporte técnico e médico. Investimento, ainda que mínimo, é preciso – e estamos falando de coisas básicas.

Conquistas paralímpicas

O Brasil parece estar ampliando o leque de conquistas em esportes adaptados: Lauro Chaman, primeiro brasileiro a vencer medalha no ciclismo numa Paralimpíada (com uma prata e um bronze na Rio-2016), o brasileiro sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Ciclismo de Estrada na classe C5.

Ele conseguiu a façanha com uma etapa de antecipação, quando foi prata na etapa de Ennan, na Holanda, na sexta-feira (30) – a última etapa foi realizada ontem, também na Holanda.

Parabéns para Lauro e boa sorte para todos os brasileiros que viajam nesta semana para disputar o Mundial de Atletismo (carro-chefe das medalhas paralímpicas), que começa no dia 14.

