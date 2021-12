O croque-monsieur | chef Bertrand Feunteun | Divulgação

Croque-monsieur é um clássico da culinária francesa, iguaria que apareceu na telona, mais precisamente na película It’s Complicated (Simplesmente Complicado, na versão brasileira), de Nancy Meyers. O filme contou a história de um complicado romance vivido pelo trio Meryl Streep, Alec Baldwin e o engraçadíssimo Steve Martin.

Em uma das cenas, a chefe de cozinha Jane Adler convida o arquiteto, vivido por Martin, para um encontro regado ao delicioso petisco. No filme, Jane disse a Adam que foi a primeira coisa que havia aprendido quando chegou a Paris “porque os ingredientes são muito baratos”, explicou a chefe.

Sem nem mesmo ter assistido ao filme americano o chefe francês Bertrand Feunteun, do restaurante Taboada Bistrot, há 13 na Bahia, confirma a popularidade da iguaria francesa e conta que em Paris há muitos estudantes que não têm tempo nem muito recurso e apostam no sanduíche rápido e barato. “É um prato que não é muito caro. Você vai num bistrôt, pede um croque-monsieur e sai em cinco minutos” conta, num sotaque bem peculiar.

Isabel Oliveira Croque-monsieur, sanduíche de gente!

Quem não conhecia a iguaria e teve curiosidade em pesquisar ao ver o filme pode perceber que o prato francês é bem parecido com o nosso misto quente, o “sanduíche de gente”, como diz a música Caso Sério, de Rita Lee. Quem sabe esse trecho da canção tenha sido inspirado nas narrativas lendárias do croque-monsieur?

Para compreender melhor a citação, aqui vai uma rápida história, verificada aqui e acolá, que cita algumas versões sobre a origem desse delicioso pão com queijo francês ao molho bechamel, ingrediente que o torna diferente do sanduíche brasileiro.

A gastrônoma Karen Goldman cita versões interessantes para o nascimento desse petisco. A mais antiga conta a possibilidade de a história ter origem na Austrália, quando os aborígenes nômades, ao consumirem a caça, pressionavam a carne entre duas fatias de massa de trigo tostadas.

Outra versão, mais aceita segundo a especialista, está na enciclopédia Larousse Gastronomique. De acordo com Goldman, o croque-monsieur apareceu pela primeira vez na França em 1910, num bar inglês chamado Le Trou Dans le Mur, localizado no Boulevard des Capucines, em Paris. No início, os ingredientes usados eram apenas presunto, queijo Gruyère e pão frito na manteiga.

Boulevard des Capucines - Paris, 1900 | Ira Shander | Reprodução

A terceira versão, ainda segundo a gastrônoma, é bem engraçada e refere-se à história contada pelo historiador René Girard no livro Histoire des mots de la cuisine française. Segundo o pesquisador, no começo do século XX o dono do bistrô Le Bel Age havia colocado em seu cardápio um novo sanduíche feito no pão de forma. Por curiosidade, um cliente perguntou qual era a carne usada dentro do sanduíche. O proprietário respondeu em tom de brincadeira: “de la viande de monsieur”! Ainda segundo Goldman, a tradução livre quer dizer: “é carne de um senhor, carne de gente”.

Seja lá como for, o “sanduíche de gente”, o nosso misto quente, ou o croque-monsieur da França, é um clássico prático, simples, muito popular entre os franceses e no mundo inteiro. Ainda que entre o nosso e o deles haja algumas diferenças.

Bertrand explica que o nosso misto brasileiro, feito geralmente de pão de forma, é só um “pouquinho” parecido com a iguaria francesa. Ele começa explicando que o tipo de pão usado para o sanduíche popular da França é feito no próprio local onde o croque-monsieur é vendido. Segundo Bertrand, quando o sanduíche é feito no bistrôt “o pão é mais elaborado, pois o pão de forma comum não aguenta o cozimento”, revela.

Feunteun continua esclarecendo que o recheio francês para o croque-monsieur é mais cremoso e mais gratinado. “Você tem mais crocância, é mais macio com o recheio do creme, do queijo e do presunto. O pão fica crocante, bem temperado com mostarda francesa”, diz, mostrando a diferença do nosso sanduíche.

Mas vamos lá com a receita do croque-monsieur pelo chefe francês, que nos ensinou a iguaria de um jeito um pouco mais elaborado, “mais gourmet” como ele diz, e muito fácil de executar. Veja o passo a passo e confira como é simples de fazer. Além disso, os ingredientes são fáceis de encontrar. Bon appétit!

COZINHANDO COM BERTRAND

Isabel Oliveira | Ag. A TARDE

O MOLHO BECHAMEL

20g de farinha de trigo

20g de manteiga

250ml de leite

80g de queijo Gruyère ralado

Noz-moscada

Sal

Pimenta-do-reino

Em um recipiente coloque 20g de manteiga até derretê-la rapidamente e acrescente a farinha de trigo. Na sequência, coloque o leite até cozinhar e engrossar. Retire a panela da chama e acrescente imediatamente os 80g do queijo Gruyère ralado e uma pitada de noz-moscada. Misture até que o queijo derreta.

Isabel Oliveira | Ag. A TARDE

MONTANDO O CROQUE-MONSIEUR

2 fatias de pão de fermentação natural ou pão italiano

2 fatias de presunto

2 fatias de queijo Gruyère

Para montar o croque-monsieur, coloca-se o molho bechamel nas duas fatias de pão do sanduíche francês. Em seguida, acrescenta-se uma fatia de presunto e uma fatia do Gruyère. Monte mais uma camada com o presunto e o queijo, repetindo esses ingredientes.

TOSTANDO O SANDUÍCHE

Isabel Oliveira | Ag. A TARDE

Derreta a manteiga e coloque o sanduíche, deixando tostar por alguns minutos até que fique dourado e crocante. Cuidado para não queimar ou desmontar o croque-monsieur. Em seguida, leve o croque ao forno por alguns minutos. Essa etapa é importante para dar cozimento ao bechamel e ao presunto. Retire e reserve.

Isabel Oliveira | Ag. A TARDE

CREME PARA DAR UM TOQUE DE SABOR

10ml de creme de leite 35% (esse percentual refere-se ao creme fresco, mas pode usar outro tipo)

15ml de leite

80g de Gruyère ralado (quantidade a gosto)

1 gema de ovo

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Em um recipiente, coloque o creme de leite, o leite e a quantidade a gosto do queijo Gruyère ralado. Mexa e em seguida coloque um pouco da gema de ovo. Tempere a mistura com um pouco de sal e pimenta-do-reino. Mexa mais uma vez e deixe descansar um pouco.

Isabel Oliveira Croque-monsieur, sanduíche de gente!

Coloque o creme por cima do croque-monsieur que a esta altura estará dourado e com o bechamel cozido. Leve o sanduíche ao forno a 200ºC por 8 minutos, aproximadamente, até esquentar e derreter o queijo. Sirva ainda quentinho e refestele-se!

Bon appéttit!

Isabel Oliveira | Ag. A TARDE

