Verdes vales do coração da Bahia

É vista assim do alto que a Chapada Diamantina mostra sua magnitude e impõe a importância deste valioso patrimônio no centro da Bahia. Com serras que chegam a atingir 1.200 metros de altura acima do nível do mar, estas imagens nos dão a dimensão da responsabilidade em planejar ações que preservem a flora, fauna e rios que nascem nas bacias do Paraguaçu, do Jacuípe e do Rio de Contas e que, como um mimo extra da mãe natureza, transbordam em cachoeiras e banhos revigorantes em piscinas naturais.

Mesmo em caixa baixa, por ainda não ter um título da Unesco, temos inegavelmente na Bahia um “patrimônio da humanidade” exuberante. A vegetação, uma caatinga semi-árida típica de uma região de serra, traz na paisagem a delicadeza de orquídeas, bromélias e sempre-vivas que parecem insinuar por proteção.

Os contrastes da Chapada Diamantina são enormes. Espanta o volume de água de uma cachoeira como a da Fumaça, com seus 380 metros de queda livre.

Sintonia com a natureza

No recorte dos vales, em suas entranhas, estão comunidades que optaram por viver valorizando o sagrado do lugar. Algumas são esotéricas, outras alternativas, outras quilombolas, outras simplesmente comungam da paz e do silêncio de uma vida simples, sem muitos anseios, valorizando a conquista de um dia após outro dia, da chuva que cai, do fogo que não queimou a serra, do sol que aquece, da transparência da água, do bicho que corre livre, do pão que se pode assar.

Vista aqui de cima é fácil admitir que esta região tem uma enorme vocação para o turismo. Não é difícil nos imaginar simplesmente caminhando pela Chapada Diamantina para respirar o seu ar puro. Profundamente... oxigenando o corpo, a mente, o espírito.

Subindo suas serras você vai ter a possibilidade de encontrar esportes mais radicais, e são tantas as opções oferecidas que só mesmo incluindo a Chapada Diamantina em seu roteiro de viagem você vai descobrir porque em suas serras também têm grutas, areias coloridas, inscrições rupestres, piscinas de águas transparentes, banhos de cachoeiras, trilhas e uma gente que parece que conseguiu a mágica de fazer o tempo parar.

Essa serra tem 38.000 km² e há cerca de um bilhão e seiscentos milhões de anos ela surgiu. Dentro dela está o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que tem 1.520 km² de área de preservação ambiental, e em torno dele cidades e municípios com os mais diversos apelos para o turismo.

A região do Morro do Chapéu fica ao norte e a Região de Rio de Contas fica ao sul. Lençóis, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, com seu casario do século 19 e uma história de uma cultura de garimpo, é como uma espécie de capital, com uma estrutura mais desenvolvida para o turismo, com uma rede de quase dois mil leitos de hospedagem de excelente categoria, comércio, bares e restaurantes qualificados e um aeroporto funcional e planejado para crescer.

Lugares como Mucugê, Igatu, Andaraí e Vale do Capão também já entenderam e trabalham seu potencial para o turismo, e outros destinos, como Morro do Chapéu, começam a despertar para seu enorme potencial.

Consciência da preservação

Ouvir o barulho da chuva caindo nas folhas, ver o brilho da lua iluminando as serras, acordar entre a neblina dos morros, caminhar sobre pedras onduladas que dizem sobre uma geologia mutante que revela a ação de águas, de ventos, de areia, de fogo, do tempo... é preciso banhar-se nas águas frias da Chapada para ter o choque que faz acordar e entender que depende da consciência do homem perpetuar seu imenso e inafiançável valor.

O que dizer ainda sobre o godó de banana, o pastel de jaca, da pizza na pedra, do mel, do café premiado, da cachaça, da cerveja artesanal, de suas feiras? É preciso descer, circular entre as serras, para sentir e viver todos os seus sabores.

Espanha na Bahia

Passou pelo porto de Salvador o navio-escola espanhol Juan Sebastián De Elcano. Com 89 anos de navegação, o navio já realizou 10 voltas ao mundo e atracou em mais de 70 países. O nome do navio é em homenagem ao marinheiro espanhol que deu a primeira volta ao mundo, em 1522, completando a viagem de Fernão de Magalhães, que morreu em meio ao trajeto. O navio-escola da Armada Espanhola tem como objetivo contribuir para a formação naval, militar, social e humana de seus alunos através de ações no mar e nos portos por onde passa. Estiveram em Salvador 45 guarda-marinhas comandados pelo capitão-de-mar-e-guerra Victoriano Gilabert Agote, que, além da programação de estudos, realizaram um belo desfile militar na cidade. O comandante cumpriu uma agenda oficial no estado acompanhado pelo cônsul geral da Espanha na Bahia, Gonzalo Fournier, foi recebido pelo governador Rui Costa e pelo secretário de Turismo da Bahia, José Alves. A Air Europa, o Iberostar e o Grand Palladium, empresas espanholas com investimentos na Bahia, através de seus respectivos diretores, Enrique-Martin Ambrósio, David Malagelada e Jesus Zalvidea, fizeram as honras da casa e se orgulharam de receber em Salvador o Juan Sebastián De Elcano, que é uma embaixada flutuante com um notável e importante trabalho de apoio à política externa da Espanha pelo mundo.

*****

Correndo contra o tempo

Com iniciativa do Conselho Baiano de Turismo, que tem como presidente Luiz Augusto Leão, os empresários do setor que integram o CBTur se mobilizaram e comemoram a aprovação de uma emenda parlamentar para uma reforma no Centro de Convenções da Bahia no valor de R$ 100 milhões. Fica claro que, diante da unidade do trade para sensibilizar os 39 deputados federais para a obtenção de recursos tendo como objeto final o Centro de Convenções da Bahia, que o anseio geral é pela sua reforma e reabertura. Até o momento não houve por parte do governo do estado um comunicado oficial do que será feito depois que parte dele desabou. Aguarda-se um laudo técnico para o qual foram pedidos 120 dias para sua conclusão. Vive-se uma enorme expectativa sobre o destino de um equipamento cuja ausência tem trazido para o turismo da Bahia prejuízos incalculáveis e, se assim continuar, irrecuperáveis.

*****

Gol e Bahia

A Câmara Empresarial de Turismo, Fecomércio, que tem como presidente a empresária Avany Duran, convidou o trade para um encontro com Claúdio Neves Borges, diretor de Relações Institucionais da Gol Linhas Aéreas Inteligentes para tratar das estratégias para que a nova rota Salvador/Montevidéu/Salvador, anunciada para janeiro, se mantenha no mercado. A Gol, que fez uma explanação de seus investimentos na Bahia, justificou cortes, cancelamento de voos e explicou detalhadamente a equação custo de voo x planejamento de rotas, deixou claro que o valor do ICMS cobrado sobre o combustível é fator determinante para o investimento em um mercado e citou Recife como um destino que reduziu o imposto cobrado e conquistou novos voos da empresa. Presente no encontro, o secretário de Turismo da Bahia, José Alves, comunicou que uma reunião já estava agendada com o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, para analisar a situação. A expectativa é de que a Bahia tenha Recife como exemplo e volte a ser um mercado prioritário para a Gol. Reze aí!

*****

Roteiro gastronômico

Júlio Calado, presidente da Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, alertou sobre a necessidade de a Bahia consolidar um roteiro para o turismo gastronômico potencializando a diversidade cultural do estado e estimulando o turismo dentro de seu território. Segundo Júlio, “mesmo em Salvador é possível planejar um roteiro de muita atratividade, unindo uma culinária diversificada de excelente padrão de qualidade e serviço. Precisamos de um roteiro para que o baiano faça turismo gastronômico em sua cidade e que possa ser uma opção de roteiro de viagem para o turista.”

