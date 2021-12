O futuro começa em Singapura

Com força total

O Fiesta Bahia Hotel, na contramão de quem cogitou seu fechamento, anuncia uma caprichada programação para Natal, Réveillon e Carnaval. O Fiesta terá uma tradicional e esmerada ceia de Natal para hóspedes e não hóspedes, uma virada de ano com Faustão no palco, um Carnaval que promete boas surpresas e pacotes com tarifas atrativas. Além de um Centro de Convenções com capacidade para 3.500 pessoas, o Fiesta possui uma estrutura de lazer e preço de hospedagem que tem animado soteropolitanos e baianos que descobriram o prazer e o conforto de uma ótima piscina no Itaigara, a garantia de um café da manhã cinco estrelas, almoço e jantar com serviço e cardápio bem cuidados e a possibilidade de passar um final de semana como hóspede, fazendo turismo dentro da própria cidade. Para alegria do mercado, o Fiesta comemora uma ocupação crescente. Show de bola!

Ilegal não é legal

A presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, Silvana Rós, reeleita para sua segunda gestão, avisa aos guias que estão atuando em Salvador de maneira irregular que vai começar mais um curso para credenciar para a atividade com duração de 11 meses. Segundo informa, “a fiscalização vai ser intensificada em favor da valorização da classe e em defesa da garantia na qualidade para a prestação do serviço ao turista”. Para as empresas de receptivo de Salvador, o Singtur pede colaboração e maior rigidez na contração de profissionais.

Gastronomia em alta

Até 2 de novembro Cachoeira terá todos os seus fogões acesos para um Festival Gastronômico. A adesão dos empresários da cidade foi de 100%. A aposta é que a cultura da gastronomia do Recôncavo movimente o turismo no destino, que além de belo e de seu imenso valor histórico e cultural, tem no cardápio maniçobas famosas, ensopados e moquecas disputadas. Uma grande atração do Festival de Cachoeira são as ostras com receitas da comunidade quilombola com preparos variados e exclusivos. Não dá para perder!

Gosto de chocolate