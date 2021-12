Londres sem tempo ruim

Londres é um destino que divide opiniões. Uns amam, outros odeiam. Eu estou no primeiro time, mas confesso que só na minha segunda viagem à capital da Inglaterra me desarmei e deixei me apaixonar, porque Londres, à primeira vista, assusta por seu ritmo intenso, sua grandiosidade, sua imponência majestosa, sua loucura meio aristocrática.

Em minha primeira viagem conheci uma Londres cinza, fria, num dia de chuva, com pessoas frenéticas comendo apressadas seus almoços práticos e improvisados no meio da rua, atendendo ao chamado de um lugar que não para, que não espera por ninguém.

Sob casacos e guarda-chuvas, me esbarrei com pessoas num ir e vir de endoidar uma turista que tinha uma enorme expectativa de desvendar a Londres dos seus sonhos: cheia de história, riquezas, realezas, estilo, palácios, museus incríveis, a meca do rock and roll, casa dos Betlhes, dos punks, dos pubs, dos parques verdes, do charme de Notting Hill... mas Londres tem um ritmo próprio: ou você aceita e mergulha no seu jeito meio nonsense que circula livremente sob os olhares vigilantes da rainha, ou você não consegue se apaixonar por ela.

Segunda chance

Acontece que Londres é tão impactante que mesmo decepcionada com minha primeira experiência de viagem decidi que voltaria para dar uma segunda chance, não a Londres, mas a mim!

Cheguei pela segunda vez num lindo dia de sol. Quanta diferença! Londres é deslumbrante num dia de sol. As pessoas se espalham e se desnudam sob o sol em Londres. Que luz cinematográfica! A primeira coisa que fiz foi subir em um ônibus vermelho de dois andares. Tradicionalíssimo! Era preciso fazer um tour naquele dia e ouvir sobre Londres.

À medida que os pontos turísticos passavam eu ia pedindo perdão. Como não amar Londres à primeira vista? Como não ficar deslumbrado pela Catedral de Saint Paul, a segunda maior catedral do mundo; pela Torre de Londres, que abriga as joias da coroa; pela Abadia de Westminster, o templo mais antigo de Londres; pelo inexplicável Big Ben; pelo Palácio de Buckingham; pela Tower Bridge, que é a ponte mais famosa de Londres ; pelas Casas do Parlamento ou pela London Eye? Que lugar lindo!

No Palácio de Buckingham, residência atual da rainha Elizabeth II, eu desci para assistir a troca da guarda. Já tinha estado ali com as pessoas se acotovelando na chuva e meu instinto jornalístico precisava ver a cerimônia sem embaraços. Bingo! Consegui até um sorriso simpático de um dos guardas da rainha. Acho que foi o sol! Dali fui para a London Eye, uma imensa roda gigante que te leva ao topo da cidade, construída para celebrar o novo milênio.

Definitivamente, eu precisava subir perto do céu para gritar ao mundo meu amor por uma Londres que nem todas as viagens que eu consiga fazer por ela poderão me contar sobre sua dimensão, seus mistérios e seus encantos.

Desci da London Eye já com o coração fisgado. Caminhava sem lenço e sem documento. Como Londres gosta. Perplexa diante de sua realeza em contraste sua modernidade. Embarquei num cruzeiro pelo rio Tâmisa com direito a almoço, passando pelas pontes da cidade, pelo Shakespeare's Globe, pela Agulha de Cleópatra, até o Pier Westminster, onde peguei novamente um ônibus vermelho já em comunhão com um destino que daquele momento em diante sempre que possível estaria em minhas rotas pelo mundo. Londres não se mostra por inteira de uma única vez, é preciso tempo e paciência para desvendá-la e entendê-la.

Londres tem inúmeros museus e galerias. Quase todos absolutamente imperdíveis. O museu mais visitado é o Museu Britânico. Mas em sua lista de prioridade pode constar: Museu de História Natural, Museu da Ciência, Tate Modern, Museu de Londres, Museo do Transporte, Museo de Sherlock Holmes, Madame Tussauds, o Victoria and Albert Museum, que é o maior de arte e design do mundo, e o Ripley´s, Believe it or Not, com uma exposição de objetos estranhos colecionados pelo mundo.

A National Gallery é a galeria de arte mais importante, com obras de Van Gogh e Rembrandt. Lembre-se que, embora Londres não seja um destino barato, a maioria dos museus em Londres são gratuitos. Procure informações sobre cartões de descontos para turistas em Londres. Aventure-se por Londres!

adblock ativo