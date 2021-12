Construções, templos e palácios preservam uma China milenar

Pequim ou Beijing é a capital da República Popular da China e é um dos destinos mais visitados do mundo porque equillibra história, cultura, beleza e tradição com uma alta dose de modernidade. Curiosidades Pequim tem de sobra para o visitante, principalmente para o turista ocidental que colocou a cidade em sua rota de viagem depois que ela sediou as Olimpíadas de 2008, tornando-se mais acessível e muita receptiva.



Turistar por Pequim aguça os sentidos. Estamos em um dos berços da humanidade, capital do Império chinês entre 1421 e 1911, lugar que abriga a Cidade Proibida e a Muralha da China, centro cultural do país, plena em museus, galerias, óperas, universidades, teatros , jardins, parques, e templos, muitos templos.



Para aproveitar Pequim, como dica de um roteiro básico, anote como impedível: National Art Museun of China; Museu de Arquitetura Antiga; os 798 galpões do Dashanzi Art District; o Museu da Ciência e Tecnologia; o Teatro Chaoyang, que é onde a sensacional Trupe Acrobática da China se apresenta, e o Teatro Liyuan, para assistir à ópera de Pequim.



Feito isso, caia na noite para recuperar o fôlego. Uma boa dica é o entorno do Estádio dos Trabalhadores, em Chaoyang, cheio de bares e lugares para dançar. Na rua Lotus tem restaurantes e bares que ficam abertos 24 horas.



Envolvimento



Pequim exige disposição do turista. Ela tem muito para mostrar e contar. Mesmo que você não fale o mandarim e que seu inglês seja macarrônico, não se preocupe. Pequim vai conseguir te envolver de tal forma que nada impedirá você de entendê-la.



Cumprido a maratona deste roteiro cultural, reserve um dia para conhecer a Cidade Proibida, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É um complexo de palácios da Dinastia Ming que começou a ser construído em 1406 pelo imperador Yung Lo.





Palácio da Cidade Proibida (Foto: Marcelo Polleto | Divulgação)



Um palácio onde as pessoas comuns não passavam do portão, onde só viviam os imperadores, suas famílias e os criados. Daí o nome de Cidade Proibida, assinalando uma enorme distinção entre o mundo da realeza e de seus súditos. Uma construção impressionante, que durou 14 anos para terminar, com 720 mil metros quadrados de puro luxo.



Cinco séculos como símbolo supremo e instável politicamente, controlado ao longo da história por 24 imperadores, até que uma revolta republicana mudou seu rumo.



Em 1925 a Cidade Proibida passou a ser o Museu do Palácio, permitindo desde então que pobres mortais como eu pudessem conhecê-la - não totalmente, ela ainda guarda aposentos exclusivos e inacessíveis. Um reino encantado, envolto em mistérios e com muitas histórias de arrepiar.



Muralha



Outra experiência fascinante é caminhar pela Muralha da China, a Grande Muralha, construída durante a China Imperial como uma proteção militar para defesa do país. São diversas muralhas construídas durante dois milênios. Cheguei num dia de frio intenso com um vento cortante, que desencorajava a prosseguir. Mas quando se olha para a Muralha da China e o pensamento te leva para sua construção, qualquer obstáculo fica pequeno, qualquer limite pode ser superado. Somos nada diante daquela imensidão... mede 21.196 quilômetros, com 7 metros de altura.

adblock ativo