Cadeia Produtiva do Turismo

Foto: Gilmar Gomes | Divulgação



A Uneb - Universidade do Estado da Bahia realiza no dia 21, das 13 às 20 horas, o Turiscult, um encontro cultural para o debate, conhecimento e vivência da cultura popular. Nesta terceira edição o tema será Enoturismo e o Patrimônio Cultural do Vale do São Francisco, que traz para os empresários e profissionais do turismo a oportunidade de estar dentro da academia pensando o destino Bahia em sua potencialidade, abrangência e ativando a cadeia produtiva baiana para o turismo. Previsto para reunir 200 pessoas, o Turiscult vai colocar professores, estudantes, agentes públicos e privados, empresários, formadores de opinião e importantes agentes do turismo em mesas redondas e terá oficinas de degustação realizadas por um enólogo de uma vinícula da região do São Francisco com informações básicas de como degustar um espumante, vinho tinto e branco. As incrições estão abertas e podem ser feitas na Uneb.



Abraça o Pelô



O Centro Histórico de Salvador, onde temos o Pelourinho, é Patrimônio da Humanidade pela Unesco pelo seu imenso valor histórico, cultural e arquitetônico. Centros antigos como o nosso, nos grandes destinos para o turismo em todo o mundo, são tratados como joias raras, como preciosidades, como atração prioritária para o turismo, mas são atrativos porque os lugares são locais de encontro da comunidade local. Existe um entendimento claro sobre a importância de se preservar o passado mantendo viva uma história que se ajuda a manter, contar e a escrever frequentando o lugar, cuidando do patrimônio, observando-o, qualificando-o, criando uma rotina e um fluxo permanente de frequência para o pertencimento e domínio do lugar. Assim é em Barcelona, em Madrid, Paris, Bogotá, Buenos Aires, Recife, Rio de Janeiro, Jerusalém, Praga, Budapeste, João Pessoa e por tantos outros destinos impossíveis de aqui listar. Dois fatores são apontados como urgentes para que o soteropolitano volte para o Pelô e abrace a joia de nossa coroa: estacionamento confortável, com preço justo, honesto, seguro, e o fim da abordagem indevida feita por um grupo de pessoas "conhecidas" que agem no Pelô praticando furtos, usando drogas, assustando e afugentando baianos e turistas. Quem, como e quando isso será resolvido? Passou da hora! Será que continuaremos valorizando o que temos além de nossos muros sem dar valor e importância ao que temos, ao que é nosso? É preciso dizer que a história do Brasil está impressa em cada pedra do nosso centro antigo? É preciso lembrar que temos aqui um Patrimônio da Humanidade e que a Bahia é o berço da civilização do Brasil?



Reza forte



O novo ministro do Turismo, Marx Beltrão, assumiu semana passada a pasta fazendo em seu discurso de posse a promessa de que vai pleitear junto ao governo federal mais verba para a pasta, ressaltando que o Brasil está em desvantagem na promoção em relação aos destinos onde o turismo é levado a sério. Com a imensa potencialidade que tem o Brasil para o turismo, e com a enorme expectativa do setor para que o país enxergue no turismo uma saída viável para a grave crise econômica que atravessa, promessas enchem de esperança o coração de um setor que, com raríssimas exceções, tem sobrevivido a duras penas. Caso o prometido se efetive, a torcida é para que a verba seja empregada e distribuída levando em consideração um país diverso, pleno em atratividade, que urge pelo turismo tratado de forma profissional, justa, com planejamento, calcado em pesquisa e realidade de mercado. Reze ai!



Viva a cada criança



Oficinas, brincadeiras, apresentações e debates para crianças e adultos vão acontecer durante todo o mês de outubro para celebrar o mês das crianças. A iniciativa é da Diretoria de Museus (Dimus), que preparou uma ampla programação para Salvador e para o Recôncavo Baiano. Acesse o www.cultura.ba.gov.br e programe-se!

