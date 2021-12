Belfast: Uma cidade dividida pela fé

Belfast é a capital e maior cidade da Irlanda do Norte, Reino Unido, e surpreende o visitante por sua beleza e por ser palco de um dos maiores conflitos da região, entre católicos nacionalistas e protestantes, chamados de unionistas.

Essa divisão de ideologia e credo está claramente impressa na cidade e delimita Belfast. Para nós brasileiros, oriundos de um país laico, é difícil assimilar pensamentos e condutas tão radicais, traduzidas na rotina de uma cidade segmentada, literalmente dividida em função da religião e da política.

Andersonstown é a área católica, com residências e comércio próprios, e Ballymacarrett é um distrito protestante onde a classe operária faz morada e onde murais contam sobre pensamentos e ideologias de sua gente.Belfast é um lugar de belas montanhas, com dois aeroportos, chuvas constantes, uma gente que não conhece muito o calor – a temperatura máxima chega a 19 graus –, com um traçado de cidade dependente do carro, mas com um excelente transporte público. Para compensar, o centro de Belfast, considerada zona mista para protestantes e católicos, foi pensado para o pedestre e isso propicia ao visitante a possibilidade de caminhar entre ruas movimentadas e também de se misturar em meio a uma comunidade que exala uma energia vigorosa em sua rotina e na forma de pensar.

Com maravilhosos exemplares de arquitetura vitoriana, Belfast desperta uma explosão de sentidos. O prédio da administração municipal com sua roda gigante, o relógio Albert Clock e a Universidade de Belfast com suas belas esculturas, são paradas obrigatórias.

Mas o que chama mesmo a atenção do turista em Belfast são os murais que refletem as diferenças religiosas e políticas dos seus habitantes.

Na Shankill Road você vai encontrar impressos os protestos e ideologia dos protestantes que dizem sobre a lealdade à Coroa Britânica e ressaltam a violência dos republicanos. Já em lugares como Falls Road, você vai ver o que pensam e o que sentem os católicos, com uma linha política que exalta a Irlanda Unida, o IRA, tradições e folclores da Irlanda.

Muros da separação

Segundo pesquisas, Belfast tem 48% de seus moradores protestantes e 45% católicos. Um lugar que tem muros que lembram o muro de Berlim e que ainda hoje separam a cidade. Bairros que não se misturam. Escolas que quase não se misturam, apenas 6% são mistas. Linhas de ônibus que não se misturam. Pinturas que não se misturam. Pessoas que preferem não se misturar e que conservam o sentimento de um conflito que começou em 1969 e que matou até 2001 cerca de 3,5 mil pessoas.

Após 30 anos de conflitos o governo inglês conseguiu um acordo entre os dois lados e por decisão britânica o Ulster passou a estar ligado à Grã-Bretanha, mas mesmo assim não conseguiu acabar com a tensão entre protestantes e católicos de Belfast. Dá um certo arrepio ver murais tão fortes, cenas retratadas de pessoas com armas pesadas, mensagens claras e diretas de um lado contra o outro. Mas viajar também é isso!

Belfast tem inúmeras curiosidades, e entre elas: o Europa Hotel, que resistiu a 27 bombardeios; um bar chamado Crown Liquor Saloon que, apesar de estar em frente ao Europa Hotel, um dos hotéis mais atacados de toda a Europa, escapou milagrosamente de todos os ataques. Na Irlanda dizem que Deus protege os bêbados; uma casa feita de palmeiras nos Jardins Botânicos de Belfast; o Windsor House, que é o prédio mais alto da ilha, com 23 andares e 80 metros de altura; a Galeria de Banhos Ormeau, que é considerada como o mais belo espaço de arte contemporânea da cidade; o Belfast Zoo no norte de Belfast; times famosos de futebol, rugby e hockey de gelo; o jornal mais antigo em circulação de lingua inglesa; o News Letter e os guindastes que construíram o Titanic.

O governo quis derrubar parte dos muros e desta forma diminuir a segregação que existe, mas, além dos muros terem se tornado uma grande atração para o turismo, atraindo visitantes que ajudam a aquecer a ecomomia, eles chegaram à conclusão que a população ainda não está preparada para isso. Pode ser que demore ou que nunca aconteça... A esperança está sendo depositada na juventude e um forte trabalho está sendo intensificado na intenção de aproximá-los.

Muitos eventos culturais estão acontecendo com esse objetivo. Tomara! Existe um plano para derrubada dos muros até 2023. Será? Até lá, reze pela paz e inclua Belfast em sua rota.

Palácio da Assembleia (Foto: Marcelo Polleto | Divulgação)

Pub Irlandês típico (Foto: Marcelo Polleto | Divulgação)

adblock ativo