Criado pelo governo da Bahia em 2010, o Programa Bahia Sem Fogo vem contribuindo para mudar a mentalidade e o modo de caminhar pela Chapada Diamantina. A exemplo do que fazem grandes destinos onde a natureza é forte aliada para a comunidade e para o desenvolvimento do turismo, como Costa Rica, por exemplo, a Bahia está capacitando brigadistas voluntários com diversas ações para prevenir e combater incêndios florestais mas também tem atuado de maneira decisiva para um novo pensar e agir na Chapada Diamantina e no Oeste da Bahia, realizando, através da Secretaria do Meio Ambiente e do Inema, oficinas para educação ambiental nas escolas, sindicatos rurais, associações de guias de turismo, agricultores e associações das brigadas voluntárias. A cartilha para prevenção de incêndios que também orienta o turista, diz para não usar fogo nos campos, não fazer fogueira nas trilhas, não jogar ponta de cigarro nas matas, não queimar lixo e orienta os produtores rurais a não usar o fogo na preparação do solo. O período de baixa umidade do ar e de elevadas temperaturas vai de agosto até dezembro, portanto, consciência, cuidado e bom senso são fundamentais. Quem ama cuida!

Festival e turismo

O Festival de Lençóis, completando sua maioridade, 18 anos, atraiu para a Chapada Diamantina um fluxo de visitantes bastante significativo. Com excelente ocupação, toda a rede de hospedagem atingiu suas metas e todo o comércio comemorou um movimento acima da média. Bares e restaurantes ficaram lotados de quinta a sábado e as pessoas vibraram com a programação do evento que, sob a produção de Paula Rezende, soube equilibrar artistas convidados com a prata da casa. Com a chuva que caiu na Chapada nos últimos dias, o encontro de turismo, cultura e meio ambiente foi não apenas perfeito, mas fundamental. Parabéns Festival de Lençóis! Eventos como esse precisam acontecer com mais frequência e se espalhar pela Bahia. O planejamento, preparação e divulgação de uma agenda cultural feita com antecedência, organizando as necessidades da cultura com as do setor do turismo, podem ajudar o turismo da Bahia a voar. Artistas não faltam, destinos baianos prontos para encontros culturais temos de sobra, profissionais capacitados para realizá-los também. Precisamos de mais festivais, de eventos gratuitos de bom nível na capital e no interior calendarizados.

Centro de Convenções

É voz geral dentro do "trade" a capacidade de Salvador comportar mais do que um centro de convenções. Os organizadores de eventos, congressos e convenções, além dos hoteleiros e toda a cadeia produtiva do turismo, acreditam que um espaço com capacidade para até cinco mil pessoas na Arena Fonte Nova, feita em parceria da iniciativa privada com o governo da Bahia, poderia atenuar a grave crise por que passa o setor enquanto um novo centro de convenções, horizontal, moderno, técnico, funcional e com maior capacidade seja projetado e construído pelo governo do estado. Para usar uma boa referência, o centro de convenções de Fortaleza tem captado e confirmado para o próximo ano mais de 250 grandes eventos de negócios com um impacto grandioso na economia do Ceará. É bom a Bahia correr com isso!

Volte pro Pelô

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – Ipac comunicou a reabertura da Praça das Artes e também de três estacionamentos que irão disponibilizar 296 vagas para automóveis e para 60 motos. Segundo nota, o diretor do Ipac, João Carlos, afirma: "o nosso principal objetivo é proporcionar um espaço adequado para que a população de Salvador e turistas consigam estacionar com conforto e segurança, o que possibilitará melhor atendimento aos frequentadores". Agora é torcer para que os preços cobrados nos estacionamentos que foram reformados sejam justos e possam ajudar a estimular e sustentar um movimento de fluxo de visitantes. Reze aí!

