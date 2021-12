Feira fashion

Entre os dias 7 e 9 de agosto, a orla da Barra receberá o evento Fashion Pub. A proposta da feira é reunir linguagens, como moda, arte e gastronomia num mesmo espaço. Concebido como um centro de compras, o Fashion Pub promete unir nomes já consolidados na moda baiana a novos empreendedores do cenário, além de outras ações. A feira estará no Point do Farol, das 12h às 20h (dias 7 e 8) e das 10h às 18h (dia 9).



Time engajado

A estilista britânica Vivienne Westwood é conhecida por lutas políticas na moda. Nesta semana, ela lançou uma linha de t-shirts que terá a renda revertida para o projeto #Save The Artic, do Greenpeace. A campanha é contra a exploração de petróleo no Ártico. Cerca de 60 personalidades foram fotografadas por Andy Gotts. Integram a lista nomes como Kate Moss, Kylie Minogue, George Clooney, Hugh Grant e Naomi Campbell (abaixo).



Aprendizado online

O fotógrafo brasileiro Bob Wolfenson ministra um curso online de fotografia de moda na escola Saibalá. São 14 vídeo-aulas que totalizam cerca de 1h46 de curso. Bob aborda questões como storytelling em fotografia de moda, construção de roteiro e equipamentos essenciais para um ensaio fotográfico. Os participantes podem acessar o material durante um ano no site www.saibala.com.br. O curso tem valor único de R$ 79.



Curta-metragem

A Kenzo lançou nesta semana um curta-metragem para divulgar suas coleções masculina e feminina de outono-inverno 2015/2016. Here Now tem direção de Gregg Araki e elenco cheio de novos talentos, como Jacob Artist e Nicole Laliberté. Apresentado durante a Semana de Alta-Costura em Paris, o vídeo é como uma continuação de Nowhere, longa de Gregg Araki da década de 1990. O vídeo está disponível no YouTube da marca.

