Disputa nacional

A marca Petite Jolie abriu inscrições para a terceira edição do concurso We Love Fashion Blogs. Surgida em 2013, a disputa visa descobrir a diversidade de blogs de moda no Brasil. Os concorrentes serão avaliados em quatro categorias: criatividade, originalidade, qualidade de imagens e escrita. O prêmio será viajar por cinco dias para Paris. As inscrições vão até o dia 20 no site da disputa (www.welovefashionblogs.com.br).

Rosto da novela

A modelo e atriz Yasmin Brunet foi a escolhida para estrelar a campanha verão 2016 da marca de calçados e acessórios Schutz. Fotografada por Gui Paganini sob direção criativa do ítalo-brasileiro Giovanni Bianco, ela aparece com as novas peças da marca. A coleção foi dividida em cinco temas como summer blush, que enfatiza materiais naturais e tons terrosos, e 70´s chic, que investe em tiras grossas e saltos quadrados.

Passarela mineira

A 17ª edição do Minas Trend, um dos maiores eventos da cena de moda brasileira, acontecerá entre os dias 6 e 9 de outubro em Belo Horizonte. O tema desta edição será A Força de Quem Faz com o objetivo de reforçar o trabalho artesanal como principal atrativo da moda mineira. Realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o evento vai apresentar as coleções de outono/inverno 2016 das marcas participantes.

Oficina consciente

O curso de moda da Universidade Salvador (Unifacs) promove na segunda-feira, das 10h às 12h, um laboratório de customização a partir do conceito de upcycling (remodelagem de peças), no Shopping Barra. A atividade, que acontecerá dentro da programação do Barra Fashion Glamurama, visa apresentar técnicas para que as peças de roupas voltem para o armário com um novo formato. A atividade será comandada por professores.

adblock ativo