Curso na rede

O site descola.org disponibilizou para os internautas um curso chamado A Moda e Seu Panorama Social. Os vídeos trazem aulas com a consultora de moda e ex-diretora da revista Elle Brasil, Jussara Romão. O programa do curso busca apresentar a história da moda de maneira ampla, além de discutir a sua relevância no dias atuais. São 45 minutos de aulas e duas horas de leitura complementar. As inscrições custam R$ 50 e são feitas no próprio site.



Kim estampa capa



Kim Kardashian, estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians ao lado das suas irmãs, estampa a capa de junho da revista Vogue Brasil. A edição, que é dedicada ao corpo, traz um dossiê sobre a socialite. As imagens foram feitas pela fotógrafa alemã Ellen Von Unwerth no período em que a esposa do rapper Kanye West estava platinada. Kim esteve no Brasil para lançar a sua coleção em parceria com a rede C&A.





Rihanna na Dior



A cantora Rihanna é a primeira mulher negra a estampar uma campanha da maison francesa Dior. Ela é a protagonista do quarto vídeo da série Secret Garden, gravado no Palácio de Versalhes e dirigido pelo conceitudo Steven Klein. O filme de quatro minutos traz Rihanna em clima sombrio e glamuroso. A marca disponibilizou o vídeo e os bastidores no site oficial (www.dior.com).



Semana de moda



O São Paulo Fashion Week (SPFW), maior semana de moda do Brasil, confirmou as datas da sua próxima temporada. As coleções de inverno 2016 serão desfiladas entre os dias 19 e 23 de outubro. O evento acontecerá no Parque Cândido Portinari. Em 2015, o SPFW celebra 20 anos de existência, cujas comemorações iniciaram na última edição.

