Campanha barrada

A marca francesa Saint Laurent teve sua campanha de verão 2015 proibida pela Advertising Standards Authority (ASA), agência reguladora de publicidade no Reino Unido. A proibição aconteceu porque a modelo holandesa Kiki Willems (foto abaixo) aparenta estar muito abaixo do peso nas fotos da publicidade. Ela foi escolhida pelo designer da marca, Hedi Slimane, que também assinou as fotos. Com poucas palavras, a maison afirmou que discorda da decisão.





Foto: Saint Laurent | Heidi Slimane | Reprodução



Brasil em Nova York



Peças de Alexandre Herchcovitch e Patricia Bonaldi estarão em Nova York, ao lado da produção de nomes como Gabrielle Chanel, Christian Dior, Vivienne Westwood, John Galliano e Alexander McQueen. Os estilistas são os representantes brasileiros na exposição Global Fashion Capitals (Capitais Globais da Moda), que acontece até 14 de novembro no Fashion Institute of Technology (FIT), uma das mais importantes instituições de ensino de moda.



Pulando o inverno



A marca de Valdemar Iódice decidiu pular o alto inverno e investiu sua produção numa coleção de pré-verão. As roupas, inspiradas na Ilha de Capri, localizada na Itália, já estao disponíveis nas lojas de todo Brasil. A coleção investe em listras e estampas florais. Os cortes priorizam as mangas sino, cintura marcada, macacões e vestidos de um ombro só. A paleta de cores traz o off-white em contraste com tons vibrantes como o vermelho coral, laranja e amarelo.



Roda da fortuna



Um empresário da moda é o segundo homem mais rico do mundo, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Amancio Ortega, presidente e fundador da Inditex, companhia que controla marcas de roupa como Zara e Pull&Bear, assumiu a posição com fortuna de US$ 71,5 bilhões. A varejista espanhola opera mais de 6 mil lojas ao redor do mundo. No ranking da Bloomberg, Ortega encontra-se apenas atrás de Bill Gates, cujo patrimônio está avaliado em US$ 85,5 bilhões.

adblock ativo