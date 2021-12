C&A lança nova coleção com marca carioca Ateen

Campanha da coleção Ateen para C&A (Fotos: Bob Wolfenson | Divulgação)

A fast fashion C&A inicia mais uma série de lançamentos com peças assinadas por conhecidas marcas nacionais. Dessa vez, a escolhida foi a label Ateen. Essa é a segunda vez que a marca carioca, encabeçada pela estilista Maria Rita Magalhães Pinto, leva o seu estilo chique e despojado para peças femininas que serão vendidas em lojas selecionadas da C&A em todo País, além do e-commerce oficial (www.cea.com.br). Segundo Maria Rita, a primeira parceria, que aconteceu em 2014, obteve um dos melhores resultados de venda daquele ano.



"Foi uma surpresa para a gente também. Ganhamos mais clientes em regiões onde não possuímos lojas, principalmente no nordeste. Agora temos uma abrangência maior nesses estados, através do nosso e-commerce", comenta. Nessa nova empreitada com a fast fashion, o estilo dos anos 1970, que faz parte do DNA da Ateen, está materializado em roupas e acessórios que compõem o lançamento. "Independente do momento que a moda esteja vivendo, não deixamos de ter essa pincelada em todas as nossas coleções", completa Maria Rita.

Batas bordadas, looks em suede, calças flare e saias estão na lista da nova coleção. Além disso, vestidos versáteis, que podem ser usados em três diferentes formas (ombro a ombro, ombro só e tomara que caia), são uma das apostas mais fortes. "Nós apostamos nas saias longas estampadas e as batas com mesmo print que compõem o total look", reforça a estilista.

A cartela de cores passeia pelo verde militar, rosa, berinjela, azul e preto, além dos brilhos. Sandálias, botas de couro, chapéus, maxi colares, brincos e bolsas com franjas também poderão ser encontradas nas lojas da rede. Sobre a inspiração, Maria Rita Pinto cita estilistas da época, como Yves Saint Laurent. "Além das musas inspiradoras, Brigitte Bardot e Jane Birkin".



Para ela, produzir uma linha para uma rede fast fashion tem como maior importância democratizar a moda feminina e levar o estilo da marca para outros públicos. "E também, claro, nos aproximarmos de clientes que ainda não tenham tido contato com a Ateen", finaliza.

