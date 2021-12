Alexandre Herchcovitch deixa marca que leva seu nome

Crédito: Fernando Vivas | Ag. A TARDE

O estilista Alexandre Herchcovitch anunciou o seu desligamento da marca que comanda há mais de duas décadas. Em 2008, o paulista vendeu sua empresa para o grupo Inbrands, um dos maiores conglomerados de moda do País e detentor de marcas como Ellus, Bobstore e Salinas.



"Comunico meu desligamento da marca Herchcovitch;Alexandre após 23 anos à frente dela como diretor criativo. Agradeço a todos que fizeram e fazem parte da minha história", afirmou o designer em comunicado oficial.



A última coleção desfilada por Alexandre na 40ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) já tinha clima de despedida. Ele fez uma releitura de características recorrentes na sua trajetória, como a estética underground e as referências ao fetichismo. A Inbrands afirmou que pretende dar seguimento às atividades da Herchcovitch;Alexandre e recebeu com surpresa a notícia, pois o contrato ainda estaria em discussão.

Fãs e seguidores do estilista lamentam em rede social:



Uma foto publicada por Alexandre Herchcovitch (@alexandreherchcovitch) em Fev 22, 2016 às 7:23 PST

adblock ativo