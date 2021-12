Tuca Fernandes se apresenta no Rio Vermelho neste mês

O queridíssimo Tuca Fernandes está de volta à noite da capital baiana, com o projeto intitulado As Baladas do Tuca. O show traz um novo conceito, com repertório montado especialmente para o público que é fã do cantor baiano. O agito acontecerá na sexta-feira, dia 28 de setembro, no RV Lounge, localizado na Vila Caramuru, no Rio Vermelho. No show, além de uma seleção especial de grandes sucessos dos seus mais de 20 anos de carreira, Tuca apresenta hits que marcaram a trajetória do axé, nas vozes de amigos e parceiros da música da Bahia.

Longe do mercado business de moda há alguns anos por escolha própria – fato que deixou milhares de clientes órfãs das criações, sempre tão emblemáticas, marcantes e consideradas pela grande parte dos especialistas como as mais inesquecíveis de toda a história dos grandes eventos da área, como o São Paulo Fashion Week – o estilista André Lima vem a Salvador para apresentar uma coleção-cápsula criada com exclusividade para a Martha Paiva – a loja multimarcas de Sabrina Furtado. Em formato allday, o aguardado reencontro de André com suas fiéis clientes baianas vai acontecer durante um coquetel na próxima quinta-feira, dia 20, das 9h às 19h, na Maison da Av. Paulo VI, na Pituba.

O talentoso Thiaguinho desembarca na capital baiana e fecha o mês de setembro com chave de ouro. No domingo, 30, na área verde do Othon, a partir das 15h, o cantor comanda a segunda edição da festa Tardezinha, na capital baiana. Os ingressos do quarto lote custam R$ 190.

Amanhã, às 17h, na área da Zona Mista, na Arena Fonte Nova, o especialista em programação neurolinguística (PNL) Rodrigo Muccini realiza palestra gratuita, a convite do projeto AT360 – Geração de Conhecimento, promovido pela Agência de Textos Comunicação Corporativa.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link. Para quem não sabe, a PNL atua no desenvolvimento pessoal, de liderança, nos treinamentos na área de vendas, gerenciamento de conflitos e desenvolvimento de uma comunicação clara, influenciadora e empática.

Em família

A renomada companhia de teatro Os Argonautas, fundada em 1999, encena sua nona montagem em Salvador: o espetáculo Em Família, com direção de Marcelo Flores e texto de Oduvaldo Vianna Filho, estreia no próximo dia 20 de setembro, no Teatro Martim Gonçalves, na Escola de Teatro da Ufba, no Canela. Além de Harildo Deda e Neyde Moura, protagonistas, o elenco conta com Agnaldo Lopes, Alethea Novaes, Fernando Neves, Socorro de Maria, Valéria Fonseca, Viviane Laert e Widoto Áquila. As apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h, com bilhetes nos valores de R$ 30 (entrada inteira) e R$ 15 (meia entrada).

Em português

Ampliando a atuação no Brasil, Infogram, uma das principais ferramentas de criação de mapas e infografias do mundo, anuncia versão em português e apresenta dados de como serão as próximas viagens dos brasileiros. De acordo com Infogram, dos 68% dos brasileiros que irão viajar neste segundo semestre do ano, 50% deles preferem praia e 35% deles irão optar por destinos internacionais. Como preferência de hospedagem, os hotéis estão na frente entre a maioria dos brasileiros. Porém 58% dos millennials estão na onda da hospedagem alternativa.

Galaxy Watch

A Samsung traz para o mercado brasileiro o Galaxy Watch, o mais novo smartwatch. O relógio chega com conectividade Bluetooth e ajuda os usuários a viverem melhor com novos recursos de monitoramento de estresse e sono, além de oferecerem uma linha mais robusta com opções de estilo, nas cores prata, preto e dourado e em dois tamanhos – 42 mm e 46 mm.

Couro e pele

O mercado brasileiro importou 19 milhões de dólares em couro e pele. De acordo com o relatório do Centro das Indústrias do Curtumes Brasil (CICB), Estados Unidos, África do Sul e Uruguai foram os maiores exportadores do setor para o país sul-americano, enquanto o México ficou no 18º lugar.

Flerte com apocalipse

Em fevereiro de 2019, a editora Leya lança um livro sobre 2018, cujo nome provisório é O ano que flertou com o apocalipse. Lula, Marielle Franco e Jair Bolsonaro são protagonistas da obra. O autor é o jornalista e escritor Mário Magalhães.

Exposição

O Salvador Shopping recebe exposição fotográfica Femina Aurea, que retrata a beleza de mulheres com deficiência física. A mostra, que é idealizada pela designer e produtora de moda Ana Vitória Maia Fonseca, será iniciada no dia 19 de setembro e ficará na área gourmet do Salvador Shopping até dia 30, aberta para visitação no mesmo horário de funcionamento do shopping.

