Tereza Paim lançará livro no Rio Vermelho

A chef Tereza Paim lança seu primeiro livro, Na Mesa da Baiana - Receitas, histórias, temperos e espírito totalmente baiano. A noite de autógrafos acontece no Casa de Tereza, no Rio Vermelho, na quinta-feira, 27 de setembro, das 18h às 20h. Nesse mesmo dia, a chef comemora o sexto aniversário do restaurante, e o dia dos santos gêmeos, Cosme e Damião, dos quais Tereza é devota.

Na semana passada, a queridíssima Flávia Avena, da Agência Tessatour, esteve conferindo as maravilhas de Bogotá. No roteiro, um pit stop no Museu Del Oro.

Aos 32 anos, Fernanda Diniz, nascida em Manaus, foi selecionada para estrelar o filme Malévola 2, continuação da Disney, ao lado de Angelina Jolie, Elle Fanning e Michele Pfeiffer.

Na película, ela será uma das protagonistas do “Team Joy”, ao lado de Jesse Williams (o Dr. Jackson Avery de Greys anatomy). O filme Malévola 2 chega aos cinemas dia 29 de maio de 2020.

A Cidade da Luz, instituição sem fins lucrativos fundada pelo médium José Medrado, agora possui um brechó permanente. A loja, Brechó da Luz, possui multimarcas novas e seminovas, em bom estado de conservação, com preços que cabem no bolso.

Colar em Museu

Um colar poderoso que foi da socialite carioca Carmen Mayrink Veiga, foi parar no Museu do Kremlin, em Moscou, na exposição de joias Tribute to Femininity, da Bvlgari, que vai até o dia 13 de janeiro de 2019. Na mostra, mais de 500 peças da coleção Heritage e de particulares cedidas por clientes do mundo todo, comemorando a feminilidade em 130 anos de história da marca.

Ilha da MSC

Em novembro de 2019, a MSC Cruzeiros vai inaugurar a Ocean Cay MSC Marine Reserve, sua ilha privada nas Bahamas com 3,5 quilômetros de praias, após adiar a estreia há quase dois anos. O espaço terá como um dos principais atrativos as atividades aquáticas esportivas com foco em jovens e adultos, e opção de mergulho com snorkel. Além disso, será possível realizar casamentos na ilha. A Ocean Cay fará parte dos roteiros do Seaside, Meraviglia, Divina e Armonia com embarques em Miami, nos Estados Unidos. A estrutura contará com bares, restaurantes e anfiteatro com capacidade para duas mil pessoas.

Canõ Cristales

Baianos que adoram viajar, atenção! O rio colombiano Canõ Cristales foi considerado um dos mais bonitos do mundo. Ele produz um espetáculo visual em cinco cores diferentes: vermelho, verde, amarelo, azul e preto. O fenômeno acontece durante a transição da época mais seca do ano para a mais úmida, entre os meses de setembro e novembro. Uma belezura!

PetCam

Acaba de ser lançado no Brasil, uma plataforma que permite que os usuários acompanhem seus pet’s mesmo estando fora de casa. O PetCam possibilita o monitoramento dos animais de estimação durante todo o dia de forma simples e segura. É possível instalar o aplicativo em celulares, notebooks ou tablets. O aplicativo é parceiro das ONGs que defendem os direitos dos animais. Parte do investimento que os usuários fazem na contratação da assinatura é destinado à essas organizações. Pet Cam está disponível para Andoid, iOS e Windows. Os valores ainda não estão disponíveis.

Ford premiada

A Ford está em festa. A montadora foi eleita pela sexta vez uma das empresas que melhor se comunicam com a imprensa. A premiação é promovida pelo Centro de Estudos da Comunicação (CECOM) e pela revista Negócios da Comunicação. A Ford recebeu o prêmio na categoria “Varejo e Atacado” em evento realizado em São Paulo.

