Tereza Paim estreia como colunista em programa de rádio

Amanhã, a chef Tereza Paim estreia como colunista de gastronomia na Rádio Sociedade, 102,5 FM e 740 AM, no programa Conexão Sociedade, que é apresentado pela competentíssima Silvana Oliveira. Tereza estará sempre às quintas-feiras, das 10h às 12h, levando para os ouvintes histórias, dicas e curiosidades da comida baiana e regional, sempre com diferentes temas e assuntos.

Grupo Lomes

Os antenadíssimos Antônio e Rafael Lomes, presidente e CEO do Grupo Lomes de Comunicação, vão lançar mais uma emissora na Bahia, desta vez em Salvador. Com chegada prevista para novembro deste ano, a nova Rádio Globo, produto do Sistema Globo de Rádio, apresentará ao público soteropolitano uma programação informativa, aliada a música, com apresentadores locais e nacionais. Esta será a 15ª emissora operada pelo Grupo Lomes, que tem tradição de 30 anos atuando na Bahia e em Sergipe no segmento radiofônico. O grupo tem ainda perspectiva de lançamento de outras três emissoras até 2019. Aguardamos ansiosos!

Premiação concorrida

Vem aí a 15ª edição do Prêmio Núcleo Destaque, realizado pelo Núcleo de Decoração da Bahia. O evento visa eleger e premiar os melhores e mais criativos projetos de decoração de interiores do estado. Este ano, dando continuação ao modelo instituído em 2017, um júri especializado majoritariamente paulista se reuniu para votação, em São Paulo, no Hotel Quality, na Oscar Freire. Os vencedores serão conhecidos no dia 29 de novembro, em uma festa exclusiva para 500 convidados, na Pupileira.

Gourmet Bahia

A vinícola-butique Lidio Carraro, escolhida pela Fifa para criar o vinho licenciado oficial da Copa do Mundo 2014, vai levar seus rótulos para a terceira edição do Bahia Vinho Show, feira internacional de vinho realizada pelo Clube Gourmet Bahia entre os dias 28 e 30 de novembro, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. O evento tem o apoio do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e da Vinhos do Brasil.

Homenagem a Bolsonaro

A Estrela está estudando o lançamento de um bonequinho no estilo do famoso Falcon, em homenagem a Jair Bolsonaro. Terá armas, uniforme de camuflagem e boina vermelha. Por outro lado, uma fábrica de produtos de Carnaval, no Rio de Janeiro, já está recebendo pedidos de reservas de máscaras reproduzindo o rosto do novo presidente do Brasil.

Restaurant Week

Acontece até o dia 25 de novembro a 13ª Salvador Restaurant Week, que conta com a participação de 57 renomados restaurantes. Com o tema “Menus de Sucesso”, os chefs oferecem seus menus mais vendidos ao longo da trajetória da Restaurant Week. Já os restaurantes que estão participando pela primeira vez estão oferecendo seus carros-chefe e as receitas mais vendidas da casa.

Amanhã é dia de parabéns para a queridíssima jornalista Kátia Guzzo

Na última quarta, o Ko Phai comemorou um ano com um badalado jantar, que agitou o bairro do Rio Vermelho. No clima de confraternização, o chef Vini Figueira brindou o sucesso de restaurante com artistas, empresários, jornalistas, formadores de opinião e clientes. A cantora Margareth Menezes marcou presença

A Alpargatas, dona da marca Havaianas, anunciou que o executivo Roberto Funari vai assumir a função de diretor-presidente da companhia, no lugar de Márcio Utsch, após 25 anos atuando na empresa. A posse acontecerá no primeiro trimestre de 2019. Funari passou por empresas como Reckitt Benckiser e Imperial Brands

