Suka apresenta show gratuito em Salvador

Na próxima quinta, a partir das 20h, a cantora Suka, paraense radicada na Bahia há quase 20 anos, interpretará hits eternizados pelo mestre Caetano Veloso e Jau, Vanessa da Mata, Natiruts, Los Hermanos, Amy Winehouse, Joss Stone, The Weekend e muitos outros no Fera Music Live, que acontece no charmoso Fera Palace Hotel. Entrada gratuita!

O jornalista baiano esteve com seus pais no restaurante Genaro

No restaurante Genaro, do Wish Hotel da Bahia, o jornalista baiano, que hoje vive no Rio, Cláudio Magnavita Castro com os pais, Dilma e Waldir Araújo Castro, durante o Encontro Internacional de Jornalistas de Turismo. Magnavita, que é ex-secretário de Turismo do Rio, presidiu, há exatamente 35 anos, o 1º Encontro Internacional de Jornalistas de Turismo em terras baianas. Pasmem, na época ele só tinha 23 anos quando comandou a Associação Baiana de Jornalistas de Turismo e exercia o cargo de diretor da Bahiatursa. Currículo poderoso!

Alexis Pagliarini elogiou a campanha ?Tagwords? no annes Lions Road Show Bahia

Ganhadora de um Grand Prix no Cannes Lions, principal festival internacional de criatividade, a campanha “Tagwords”, produzida para a cerveja Budweiser, foi um dos destaques do Cannes Lions Road Show Bahia, que reuniu, na última terça, os principais nomes do mercado publicitário baiano no UCI Orient do Shopping da Bahia. A ação, produzida pela agência Africa, de Nizan Guanaes, foi apresentada ao público pelo superintendente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), Alexis Pagliarini (foto). Ele elogiou a criatividade do case, que usou peças de mídia impressa para mostrar como a marca de cerveja faz parte da história da música internacional. O trabalho foi aplaudido pelos profissionais presentes no evento promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) para apresentar as tendências do setor.

O fórum, realizado pelo psiquiatra baiano Luiz Fernando Pedroso, ocorrerá em São Paulo

O psiquiatra baiano Luiz Fernando Pedroso, diretor clínico da Holiste, será um dos speakers do Médicos S/A, um dos maiores e mais importantes eventos da área de gestão em saúde do País. O fórum ocorrerá em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, e reunirá as principais referências em empreendedorismo médico, carreira e finanças, do Brasil e do exterior.

Bentley

Se você é bom de desenho, atenção. A Bentley Motors marca seu aniversário de 100 anos no próximo ano e, como parte das comemorações, está lançando uma competição global de design. A empresa líder em carros de luxo está à procura de um jovem designer que criará um design de mobiliário exclusivo para as comemorações do centenário. O design vencedor será lançado no Salone del Mobile em Milão, Itália, em 2019, juntamente com a coleção Bentley Home, e uma edição limitada de 100 peças será feita e vendida globalmente.

Dados eBay

A empresa americana de comércio eletrônico eBay mapeou o mercado brasileiro para entender exatamente a parte das vendas online sobre as quais não tem domínio dos dados. Para isso, a empresa americana focou especialmente em vendedores online que não fazem parte dos seus marketplaces. A principal descoberta é que 25% das vendas do e-commerce brasileiro são para o exterior.

No Brasil

Em 2019, Les cerfs-volants (1980) – o último livro lançado em vida pelo escritor francês Romain Gary (1914-1980) – sairá no Brasil pela Editora Todavia. No embalo, lançará também La vie devant soi (1975), o livro com o qual Gary ganhou seu segundo Prêmio Goncourt, considerado o “Jabuti” da França.

Macau em alta

Localizado no extremo sul da China, Macau está prestes a se tornar o lugar mais rico do mundo, ultrapassando economicamente o Qatar. O polo global de cassinos alcançará a quantia de US$ 143.116 por pessoa até 2020, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional. Já o Qatar tem uma previsão de alcançar o montante de US$ 139.151 per capita no mesmo período.

Poeta do Estácio

Em 2019, a Editora Tordesilhas lançará a biografia do Poeta do Estácio, Luiz Melodia. Quem assina é Toninho Vaz. Detalhe: o autor de Pérola Negra chegou a viver um tempo em Salvador. Por aqui, viveu muitos amores.

Feriadão

O Campo Bahia Hotel, situado no vilarejo de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, está com uma programação bem bacana para comemorar a Independência do Brasil. Entre 6 e 9 de setembro, os hóspedes poderão desfrutar de diversas atividades de lazer durante todo o feriado prolongado, como aulas de stand up paddle, slackline e capoeira, feira de artesanato indígena, pesca esportiva para as crianças e passeio na escuna privativa Dreamcatcher para assistir ao espetáculo do pôr do sol. Para tirar o estresse, o Campo Spa by L’Occitane oferece uma ampla gama de tratamentos para estimular o bem-estar com desconto de 15%.

adblock ativo