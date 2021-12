Substituto de Galvão Bueno está a caminho

A Globo já começou a preparar o substituto de Galvão Bueno. O escolhido é Gustavo Villani. O moço tem 37 aninhos e ganhará um programa após as rodadas de futebol, que acontece sempre às quartas, na emissora da família Marinho. Villani é natural do município de Marília, localizado a mais de 400 km da capital paulista. Com 17 anos, havia se decidido a prestar a faculdade de Direito, logo depois de retornar de um intercâmbio na Austrália e fazer cursinho. No entanto, de última hora, decidiu fazer Jornalismo, já que costumava narrar partidas de botão, peladas de adulto, entre outros jogos. Graduou-se pela Fundação Cásper Líbero, em São Paulo, começando a estagiar logo no primeiro ano na universidade, na extinta Gazeta Esportiva, na qual teve sua primeira experiência olímpica durante os Jogos de Sidney em 2000, ao realizar a cobertura, mesmo à distância, até mesmo de esportes menos populares, como o badminton.

Nos Tempos do Imperador

A Globo está preparando a novela Nos Tempos do Imperador, que tem assinatura dos mesmos autores da saga de Leopoldina –Thereza Falcão e Alessandro Marson. A história terá Dom Pedro II como alvo, por volta de seus 40 anos, de 1856 até o fim da Guerra do Paraguai, em 1870. Andreia Horta (que viveu Elis Regina no cinema e na minissérie global) é mais um nome certo no elenco, que terá Gabriela Medvedovski e Michel Gomes como protagonistas. A trama substituirá Órfãos da Terra, que estreia em abril, sobre refugiados.

Melhores filmes

O jornal francês Le Monde publicou os cem melhores filmes dos últimos 70 anos. Do Brasil, só entraram duas películas: O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), do baiano, Glauber Rocha, e Aquarius (2016), do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que por sinal, em 2013, foi citado pelo jornal britânico Financial Times, como um dos 25 brasileiros que merecem atenção de todo o mundo.

Livre para voar

No próximo mês, Livre para voar, livro do ativista educacional paquistanês mais conhecido como o pai da vencedora do prêmio Nobel, Malala Yousafzai, será lançado no Brasil, pela Editora Companhia das Letras. Na obra, ele faz um relato sobre a paternidade e a batalha pela igualdade: criado com cinco irmãs, no Paquistão, Ziauddin logo percebeu os privilégios por ter nascido homem e se rebelou em defesa das mulheres.

Casagrande e seus demônios

Com direção de Rogério Gomes, o Papinha, o comentarista de TV, Walter Casagrande ganhará cinebiografia produzida pela Media Bridge. O longa Casagrande e seus demônios, falará de sua trajetória profissional e sobre a luta do ex-jogador contra a dependência química.

Entrelaços e Traços

Fotografada por Thiago Brito na Espanha e França, a nova coleção da Homem do Sapato, "Entrelaços e Traços", chega a loja do Shopping da Bahia com o conceito de handmade cheio de história. "Nosso produto passa por várias mãos antes de chegar ao cliente e fazemos questão de exaltar essas pessoas que constroem a marca com a gente", explica Jhonatan Rego, criador da grife cearense, que segue uma tendência atual no mercado mundial da moda de valorizar o processo criativo e seus agentes, humanizando a relação com o cliente e colaboradores.

Chegando da Europa

Quem acaba de voltar da Europa é o angiologista Marcelo Liberato, referência na técnica de escleroterapia com espuma. O baiano foi convidado para ministrar palestras em três países, para especialistas do mundo inteiro. Ao longo de duas semanas, o médico promoveu conferências e consultorias no tratamento de doenças venosas crônicas avançadas na Dinamarca, na França e na Itália. Os encontros discutiram novas tecnologias e pesquisas, possibilitando que Marcelo Liberato trouxesse para a Bahia os avanços da área, que impactarão em seu projeto social de tratamento de doença venosa crônica avançada na população de baixa renda de Salvador e no seu trabalho de ensino e capacitação profissional do Instituto Ruettiman. Entre os eventos, destaca-se a parceria com a Università Vita-Salute San Raffaele, do Hospital São Rafael de Milão, na Itália.

A loja baiana Domi Interiores, localizada na Cardeal da Silva, vai inaugurar agora em janeiro a sua primeira unidade fora do estado, em Maceió

A proposta inicial é levar toda a linha de papéis de parede e pisos vinílicos vendidos na loja de Salvador para a capital alagoana. “São produtos de primeira linha, de marcas como Bobinex, Porto Design e Tarkett, a preços acessíveis”, explica o diretor executivo da Domi, Alan Boaventura, que não esconde a felicidade de aterrissar em terras alagoanas.

Os queridíssimos Carlinhos Brown e Jorge Zárath se unem em parceria musical na canção Meu Coração Pula, versão do cantor e compositor uruguaio, para a música El cuarto de Tula (Sérgio Siaba), imortalizada no filme “Buena Vista Social Club”. O clipe da faixa, que conta com cenas gravadas na capital baiana, já está disponível no Youtube e nas plataformas digitais.

Aos 65 anos, Guel Arraes saiu do estaleiro. Após 8 anos sem dirigir filmes, o cineasta já começou a filmar Grande sertão: veredas, uma adaptação da obra-prima de Guimarães Rosa com produção de Manoel Rangel, ex-presidente da Ancine. Já o roteiro quem assina com Arraes é Jorge Furtado, que resolveram colocar a história em uma favela contemporânea.

