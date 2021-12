Restaurante em Salvador promove jantar harmonizado com vinhos

Na próxima terça, o restaurante Bella Napoli, no Caminho das Árvores, promove, às 20h, um jantar harmonizado com os vinhos da região da Puglia, na Itália. O evento marca a comemoração do aniversário de 56 anos da casa italiana, que é a mais antiga da cidade, fundada em 1962 pela família de imigrantes italianos Sciarretta Angelino. No comando da empresa, Gian Francesco Angelino, terceira geração da família, e sua mãe Ana Sciarretta Angelino (foto), que com todo gás chefia a cozinha. O jantar vai custar R$ 150 por pessoa e as reservas já estão sendo feitas pelo telefone 3354-1962.

Documentário

Sucesso no Carnaval dos anos 60, as “Irmãs Marinho”, grupo formado pelas belas negras Olívia, Mary e Norma, ganhará um documentário. O roteiro é de Haroldo Costa, que é casado com Mary, uma das irmãs. No ano de 1965, as três irmãs entraram enlouquecendo a avenida com belas evoluções. Elas representavam o triângulo amoroso mais famoso da história do Carnaval: Pierrô, Arlequim e Colombina. Atrás das Irmãs Marinho, uma imagem que ficaria para sempre: no lugar de uma comissão de frente tradicional, com a velha guarda de fraque e cartola, o Salgueiro trouxe 20 rapazes altos da comunidade, com burrinhas de vime feitas por Joãozinho Trinta, representando o cortejo em homenagem à chegada da corte de D. João VI ao Rio de Janeiro, evento que foi considerado o primeiro Carnaval da cidade. Contando a história do Carnaval carioca, o próprio Salgueiro fez história.

Biografia

Já nas livrarias de todo o Brasil, o livro Planet Hemp: Mantenha o respeito, de Pedro de Luna, editado pela Belas Letras. Com depoimentos exclusivos dos integrantes e ex-integrantes, membros da equipe, músicos, familiares, profissionais do mercado e da imprensa, Planet Hemp: Mantenha o respeito narra todos os passos do grupo carioca, desde o primeiro ensaio até a explosão com o lançamento do disco Usuário (1995), abordando todas as fases e acontecimentos importantes na história da banda. A extensa pesquisa do autor Pedro de Luna também traça um panorama do cenário do rock nacional do período, com ênfase nas bandas da chamada Hemp Family, além de acompanhar o bem-sucedido voo solo do vocalista Marcelo D2.

Luxury Bahia

A rede Bahia Príncipe continua investindo pesado na diversificação das suas unidades em Punta Cana. A aposta do momento no destino caribenho é um resort all inclusive apenas para adultos no segmento luxo. O grupo inaugurou, no dia 1º de novembro, o Luxury Bahia Príncipe Ambar, resort pé na areia com acesso exclusivo para maiores de idade. Entre as facilidades, há restaurantes temáticos, área exclusiva na praia, piscina com bar e jacuzzi, bar de esportes, academia moderna, spa e atividades de entretenimento. O aporte? Vinte de seis milhões de euros em uma reforma de seis meses. Atualmente, o Bahia Príncipe de Punta Cana tem sete resorts no complexo na cidade: quatro da marca Grand, dos quais três são para toda família (Bavaro, Punta Cana e Turquesa) e outro exclusivo para adultos (Aquamarine); dois da marca Luxury, o Ambar e o Esmeralda (family friendly); e um da marca Fantasia, também com foco na família, com instalações voltadas a crianças e adolescentes, como castelos temáticos e salas de jogos.

Réveillon na AAB

Pelo segundo ano consecutivo, a presidência da Associação Atlética da Bahia (AAB) prepara um requintado Réveillon para 400 pessoas. David Melo, um dos mais conceituados profissionais de Salvador, assina o bufê em estilo franco-americano. A decoração floral, a ambientação em dourado, branco e prata com cenografia e iluminação em tons azulados foram especialmente pensadas e criadas para a ocasião. A festa, all inclusive, acontecerá das 20h às 4 da manhã no salão nobre e no entorno da piscina do tradicional clube da Barra.

Odontologia em pauta

Nos dias 17 e 18 de maio, acontece o Bahia Osseointegration Meeting (BOM). O evento, realizado pelo Instituto Prime, ocorrerá no Gran Hotel Stella Maris e irá reunir grandes nomes da odontologia mundial e nacional. Entre os temas que estarão no encontro, osseointegração, restauração dentoalveolar imediata (RDI) e osseodensificação, que revolucionaram a maneira de ver e exercer a odontologia nos últimos 50 anos.

A goiana Viviane Leão Piquet, que vive em Brasília desde 1972, é uma das estrelas do livro das rainhas da grife Dolce & Gabbana

A empresária, casada com o tricampeão mundial de Fórmula-1 Nelson Piquet, é a única representante brasileira na publicação, que reúne personalidades e clientes fiéis. No clique, Viviane aparece poderosa com uma tiara adornada por pedrarias. Os rubis, cristais e esmeraldas aparecem no colar, anéis e brincos. Um luxo!

Patrick Mendes, da AccorHotels, foi homenageado com o Prêmio Nacional do Turismo 2018

Em sua primeira edição, o prêmio tem como objetivo identificar, reconhecer e premiar iniciativas e casos de sucesso do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no país. No clique, Marcelo Álvaro Antônio, novo ministro do Turismo, e Patrick Mendes.

O livro Laowai – Histórias de uma repórter brasileira na China, da jornalista Sônia Bridi, está sendo relançado com atualizações mostrando ricos detalhes do país, o estranhamento à cultura e aos hábitos. Superleitura!

