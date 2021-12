Rapper baiano lança "Escritores da Liberdade" em parceria com Djonga

O rapper baiano Xarope MC, um dos nomes mais respeitados do hip-hop nacional, acaba de lançar seu single Escritores da Liberdade com a participação do mineiro Djonga. A música é a primeira do álbum Preto pra caralho, com lançamento previsto para amanhã (20). A faixa chega com clipe dirigido por Camila Mota e rodado nas ruas de Salvador

Em 2019

Em 2019, a Iberostar Hotels & Resorts abrirá o seu primeiro hotel em Roma: o Iberostar Fontana di Trevi. O novo empreendimento da rede espanhola estará localizado no centro, a poucos passos da Via del Corso, e com fácil acesso aos principais pontos turísticos da capital italiana.

Virada Sustentável

A capital baiana irá sediar o maior festival de cultura, mobilização e educação para a sustentabilidade da América Latina: a Virada Sustentável. De 29 de novembro a 2 de dezembro, a população poderá conferir uma programação plural e diversificada, ocupando os espaços públicos e inteiramente gratuita. Mais de 100 projetos de coletivos, artistas, oficineiros, escolas, universidades, ONGs, iniciativas pública e privada foram mapeados para compor a programação. De palestras, debates e vivências a atividades educativas, ambientais e artísticas, com direito a dois dias de shows, reunindo seis bandas. Os eventos e atividades irão acontecer em diversos pontos da cidade, do Centro Histórico ao Subúrbio, de Itapuã a Cajazeiras, da Cidade Baixa ao Parque da Cidade.

Livro inédito

A Editora Positivo vai lançar um livro inédito do poeta e artista plástico Carlos Dala Stella: A arte muda da fuga. A obra reúne 108 poemas que foram manuscritos nos cadernos de ateliê de Dala Stella. Uma seleção criteriosa foi feita por Marta Morais da Costa, doutora em literatura pela USP, a partir de um conjunto com aproximadamente duas mil páginas de textos, desenhos, recortes e colagens. As imagens do livro são pistas sobre o processo criativo do autor, que escreve e desenha cotidianamente em seus cadernos ilustrados há 39 anos.

Seda Micelar

Uma das primeiras blogueiras do Brasil, Niina Secrets assina a nova linha de Seda co-criações: Seda Micelar By Niina. O shampoo e o condicionador foram inspirados na tendência da água micelar, que é uma combinação de água com ingredientes limpadores que formam pequenas partículas que atuam na remoção da oleosidade dos fios de forma delicada.

Para colecionadores

Uma boa notícia, para os baianos que são fãs de Ayrton Senna. A Iron Studios, primeira fabricante brasileira de figuras colecionáveis de alto padrão, criou uma réplica colecionável de Senna no pódio de seu primeiro campeonato mundial. A peça inédita é uma homenagem ao mês de outubro de 1988, quando o maior piloto brasileiro de todos os tempos, pela primeira vez, consagrava-se como Campeão Mundial de Fórmula 1 no 15º Grande Prêmio do Japão, em Suzuka. A réplica é limitada e numerada, trazendo todos os acessórios e uniforme usado por Ayrton com base em referências originais fornecidas pelo Instituto Ayrton Senna. Inclui base, garrafa de champagne da vitória, capacete, troféu da prova e assinatura exclusiva do piloto. Apenas 1988 unidades foram produzidas, e estão à venda nas lojas físicas da Iron Studios (São Paulo e Rio de Janeiro) e no e-commerce ironstudios.com.br por R$ 379,99.

Dr. Lucas Penchel foi um dos palestrante da Euro Science Evidence 2018, que ocorreu no último dia 2, na França

O médico nutrólogo apresentou sua pesquisa sobre a Reposição de testosterona através de creme transdérmico em homens jovens com deficiência devido o estilo de vida – trabalho realizado para seu mestrado acadêmico. A conferência aconteceu na segunda maior universidade do mundo, a Sorbonne University. Além de Lucas, o evento contou com diversos palestrantes, dentre eles os médicos Dr. Victor Sorrentino, Dr. José Bento e Dr. Paulo Muzy.

A Nutriderm, comandada pela fisioterapeuta Lidiane Angelim, está em festa

A clínica – conhecida pelos renomados tratamentos quando os assuntos são estética e emagrecimento – é vice-campeã do método de emagrecimento 5S no país e 1º lugar no Norte/Nordeste. A premiação aconteceu recentemente na 3ª Convenção Coaches 5S, realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul. Na foto, Edivana Poltronieri, idealizadora do 5S Estilo de Vida, e Lidiane Angelim, fisioterapeuta e proprietária da Nutriderm.

Sempre elegante, Duquinho Magalhães passou o feriadão da Proclamação da República curtindo as maravilhas da Alemanha.

