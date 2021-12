Rafa e Pipo Marques lançam "Beira Mar" em novembro

Beira Mar, projeto dos irmãos Rafa e Pipo Marques, ao lado da Vem Entretenimento, acontecerá no dia 18 de novembro, às 16h, no quebra-mar da Bahia Marina. O evento ainda vai contar com apresentações dos DJs Alexandre Schnitman e Diefentaler. O agito promete!

Jornada de dança

De 14 a 18 de novembro, a capital baiana será palco da X Jornada de Dança da Bahia. A atividade objetiva promover imersão em criação e instrumentalizar os participantes com novas experiências artísticas e de ocupação do espaço público. As inscrições para as 20 vagas disponíveis são gratuitas e ficam abertas até 7 de novembro no site www.jornadadedanca.com.br.

Aspen em alta

Os brasileiros estão cada vez mais curtindo a neve do Colorado. O COO do grupo Aspen Snowmass, Alinio Azevedo, revelou que houve um aumento de 16% no número de turistas nacionais no destino na temporada 2017-2018, na comparação ano a ano. O executivo esteve em terras brasileiras, para divulgar o início da maior expansão de Aspen Snowmass, com a abertura do Limelight Hotel Snowmass, marcado para dezembro. Detalhe: o Brasil é segundo mercado internacional para Aspen. Em primeiro lugar está a Austrália.

Lançamento jurídico

A editora Lumen Juris lançou dois livros jurídicos. As obras são dos autores Débora Costa Ferreira, com o título De quem a Corte quer ser Amiga? – Análise estratégica do amicus curiae, e de Mateus Rocha Tomaz, com o trabalho Fundamentação, Precedentes e Constituição – Panorama e Críticas ao Código de Processo Civil de 2015.

Trilogia

Aos 62 anos, o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que é autor dos best-sellers 1808, 1822 e 1889, lançará em 2019, pela Globo Livros, os originais do 1º volume da trilogia Uma história da escravidão no Brasil. A obra começa com os leilões de cativos em Portugal e vai até Zumbi dos Palmares. Já o 2º volume relata descoberta do ouro em Minas Gerais, onde um milhão de africanos escravizados trabalharam. Sairá em 2020. Já o último livro será sobre o movimento abolicionista e sairá em 2021. Aguardamos ansiosos!

Homenagem

Roberto Sá Menezes, presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia (Gacc-BA) e provedor da Santa Casa da Bahia, foi homenageado durante o V Fórum Nacional de Dirigentes da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc). O evento aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro, em Vitória (ES).

O Santo e a Porca

Nos dias 9 e 10 de novembro, O Santo e a Porca, espetáculo da Companhia AcorDada, indicado ao Prêmio Braskem de Teatro em 2017, aterrissa no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, às 19h30. O projeto tem o apoio do Circo da Lua e apoio institucional do governo do estado, por meio do Ocupe Seu Espaço, da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Clínica do implantodontista Rodrigo Queiroz conta com um escâner digital exclusivo

O estúdio Evolute, do implantodontista Rodrigo Queiroz, oferece mais uma novidade da odontologia digital e robótica para os seus pacientes. Para otimizar tratamentos e reduzir tempo em procedimentos odontológicos, a clínica conta com um escâner digital exclusivo, grande aliado da especialidade para obter imagens tridimensionais das estruturas bucais com excelência em precisão. A tecnologia pode ser usada para diagnóstico e execução de tratamentos, entre eles, implantes, restaurações, coroas, facetas e laminados cerâmicos.

Ginno Larry celebra, ao lado do chef Vini Figueira, o primeiro ano do restaurante oriental Ko Phai

O promoter baiano Ginno Larry não tem parado um segundo. Hoje, o danado celebra, ao lado do chef Vini Figueira, o primeiro ano do restaurante oriental Ko Phai, no Rio Vermelho. No dia 1º de novembro, Larry abre o mês com um lounge exclusivo na festa So Delicious, que reúne uma galera descolada e que busca qualidade onde frequenta. Já no dia 7, ele recebe convidados em torno do lançamento de uma nova linha da Dolce & Gabbana na Ótica da Gente, no Salvador Shopping, onde muitos amigos prometem renovar o estoque de óculos para curtir, no dia 10, mais uma edição do Sunset do Fera Palace Hotel, que continua com todo gás esquentando os bons festeiros no verão.

No último dia 27, Iris e Paulo Azi celebraram 25 anos de casados. Felicidades ao casal!

