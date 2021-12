Preta Gil lançará livro autobiográfico em 2019

Aos 44 anos, Preta Gil lançará pela Editora Globo em 2019 seu primeiro livro autobiográfico. Da publicação, que, segundo ela, tocará em muitas feridas, sairá um monólogo musical no qual Preta irá atuar com direção de seu ex-marido, Otávio Müller.

Nova torre

Em Orlando, o Disney’s Coronado Springs Resort, localizado entre os parques Animal Kingdom e Hollywood Studios, ganhará uma nova torre, no centro do espaço, com 15 andares. A The Gran Destino Tower será concluída em julho de 2019 e servirá como o novo ponto de entrada principal para os hóspedes que visitam o resort. O empreendimento acrescentará um total de 545 novos apartamentos ao resort, sendo 50 suítes, além de um lobby de dois andares. O topo do Gran Destino Tower contará ainda com um restaurante temático, de onde o hóspede pode contar com uma boa vista de toda a área da Disney na cidade de Orlando.

Em março

Chega em março pela Editora Planeta o livro de María Victoria Henao, viúva de Pablo Escobar, com quem o chefão de Medellín foi casado durante toda a vida. Essa obra deve ferver. Ela foi a única a conviver com Pablo antes, durante e depois de seu auge como traficante.

No livro, de 600 páginas, a viúva conta como era a vida em La Catedral, a mansão-presídio que Escobar mandou erguer para a família, e como foi estuprada aos 14 anos por ele. Não tenho dúvidas de que essa publicação vai dar o que falar.

Homenagem a Luiz

Atenção, forrozeiros! No dia 13 de dezembro, se fosse vivo, o nosso rei do baião Luiz Gonzaga completaria 106 anos. Para celebrar a data, o Coliseu do Forró promove junto com a Flor Serena a 8ª edição do Tributo a Gonzaga. O evento reúne mesa-redonda e show a partir das 19 horas, no dia 13 (quinta-feira), na casa do Rio Vermelho. Entre os convidados já foram confirmados nomes como Estakazero, Zelito Miranda, Eugênio Cerqueira, Júlio César e Antônio José, além de outros nomes. O evento é aberto ao público mediante a capacidade do espaço.

Imperdível

A Neojiba – a Orquestra Juvenil da Bahia e os coros Infantil, Infantojuvenil, Juvenil e Sinfônico – estará no último Domingo no TCA. O grande encontro acontecerá no dia 16 de dezembro, no Teatro Castro Alves. Um dos grandes destaques desse agito cultural será a peça Maracatu do Chico Rei, um bailado afro-brasileiro de Francisco Mignone, composto nos anos 1930, com regência de Marcos Rangel. A sessão começa às 11h e os ingresso custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia), vendidos apenas no dia do evento, a partir das 9 horas, com acesso imediato ao teatro.

Em Salvador

No dia 8 de dezembro, o criador do canal O primo rico, Thiago Nigro, estará no Shopping Bela Vista, a partir das 19h, para lançar seu livro Do mil ao milhão – sem cortar o cafezinho. O youtuber conta com mais de 1,5 milhão de seguidores em seu canal e agora compartilha o que aprendeu sobre investimentos nos últimos dez anos em seu livro, publicado pela editora HarperCollins Brasil. Thiago dá exemplos práticos em cada um dos capítulos para mostrar ao leitor que é possível economizar e investir o dinheiro da forma correta. Seu interesse pelo mundo dos negócios começou aos 17 anos, quando investiu R$ 5 mil em ações e perdeu tudo em menos de uma semana. Mas ele não desistiu, Thiago decidiu que precisava estudar sobre o assunto e aos 19 anos já acumulava cinco certificações em investimentos. Aos 22, ele estava à frente de seu próprio escritório de assessoria de investimentos e, com 27, tornou-se milionário.

Estilista Marie Lafayette assina roupa que Michele Bolsonaro usará na posse do marido

O look que Michele Bolsonaro usará no dia da posse será assinado pela estilista Marie Lafayette, do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, foi Marie que fez o vestido de casamento de Michelle. Descendente de Lafayette, Marie começou a se interessar por moda desde muito cedo. Após se formar na Esmod Paris, a danada trabalhou em diversos países na área da haute couture… França, Espanha, Itália e Estados Unidos. A boa notícia é que o vestido usado pela esposa do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019 vai a leilão e o dinheiro será encaminhado para os projetos que lutam contra a seca do Nordeste.

Luis Erlanger lançou o livro Cinza, carvão, fumaça e quatro pedras de gelo

O jornalista e escritor Luis Erlanger lançou seu segundo romance, Cinza, carvão, fumaça e quatro pedras de gelo. O livro conta a história de um homem que acorda num lixão sem saber como chegou lá. Ao que parece, tentaram matá-lo. A partir disso, decide mudar de vida e adota uma nova identidade. Erlanger, que começou a carreira como repórter do jornal O Globo até virar um dos principais executivos da TV, está morando em Portugal com os três filhos mais novos e a mulher.

Na última quarta, a Shorts.Co fez o lançamento da sua nova coleção de verão. A loja do Shopping Barra, que é comandada pelo empresário Felipe Martinez, recebeu uma galera superbacana para o agito fashion.

