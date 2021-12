Philippe Godefroit investe R$ 1,5 milhão em hotel em Fortaleza

Quem está vivendo em Fortaleza é o parisiense Philippe Godefroit, que por muito tempo comandou o Hotel Sofitel Salvador. Em terras cearenses, o executivo gerencia o Gran Marquise Hotel, que recentemente investiu cerca de R$ 1,5 milhão na reformulação do espaço e do conceito gastronômico.

Centro de psiquiatria recebeu palestra sobre sexualidade

A Holiste Psiquiatria recebeu o coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Alexandre Saadeh, para o evento Psiquiatria em Debate, realizado pela clínica baiana. As psiquiatras da Holiste, Fabiana Nery e Lívia Castelo Branco, também participaram do evento, que tratou do tema sexualidade.

Alice homenageia Nana Caymmi em show na Caixa Cultural Salvador

A maravilhosa Alice Caymmi apresenta na Caixa Cultural Salvador o show inédito Para Minha Tia Nana, nos dias 9 a 12 de agosto, quinta a sábado, às 20h, domingo, às 19h. O projeto homenageia a cantora Nana Caymmi, tia de Alice, com um repertório intimista repleto de canções de amor e num formato voz e piano. Imperdível!

Congresso

Salvador será a sede do 35º Congresso da Associação Brasileira dos Jornalistas Especializados em Turismo (Abrajet). O evento, que reunirá mais de uma centena de profissionais da comunicação de todo o País e do Mercosul, acontece de 22 a 26 de agosto de 2018 no Wish Hotel da Bahia.

Grávida segura

Uma boa notícia para as grávidas que adoram viajar. A Travel Ace Assistance, líder em seguro aos viajantes na América Latina, é a única seguradora que garante segurança para gestantes até a 34ª semana de gestação (oito meses). Esse diferencial é oferecido em todos os produtos. Desde março, a Travel Ace é a filial brasileira do Cover More Group, sediado na Austrália e braço global de seguro-viagem do Zurich Insurance Group. A gigante do setor de seguros, sediada na Suíça, tem 54 mil colaboradores e está presente em mais de 210 países e territórios.

Livro

Aos 84 anos, o maravilhoso Francisco Cuoco está escrevendo um livro sobre seus 50 anos de televisão. Para quem não sabe, o ator estreou em 1965, na novela Renúncia, que era exibida na TV Record.

Maternidade para bonecas

E quando você pensa que já viu tudo, eis que surge a Dolls Maternity, a primeira maternidade para bonecas hiper-realistas de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A ambientação do local foi criada para “transportar” os visitantes a uma maternidade real, onde crianças – e até mesmo adultos – poderão “adotar” a boneca escolhida com direito a registro de nascimento e teste do pezinho. O passeio tem início na recepção da maternidade, onde os “pais” fazem seu registro e vestem um avental para ter acesso ao berçário. Se quiser mergulhar com tudo na brincadeira, pode-se até mesmo usar luvas e máscaras. No berçário envidraçado, 20 bebês – meninos e meninas – com características distintas aguardam em bercinhos para ser adotados pelas futuras mamães. Os modelos, que variam em material de silicone ou vinil, custam de US$ 99 a US$ 5 mil, incluindo boneca que “respira”.

Brasileira no pedaço

No último dia 6, a brasileira Regina Vanderlinde foi eleita com 92,2% dos votos, em Paris, como a nova presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Ela foi escolhida pela Assembleia Geral Extraordinária da OIV, tendo obtido 36 dos 45 votos dos países-membros. A eleição da candidata coloca em destaque a importância e o potencial de expansão do mercado vitivinícola brasileiro. O consumo anual per capita de vinho no Brasil ainda é modesto (1,53 litro, contra 40 litros na França) e cerca de 80% do que é consumido provém de importações, a despeito do reconhecimento internacional que os vinhos nacionais vêm recebendo.

Os arquitetos Marcelo Rocha e Rodrigo Rodrigues, do escritório Rocha e Rodrigues, se inspiraram no lifestyle da blogueira e personal stylist baiana Mamah Vivas, uma mulher extremamente urbana e contemporânea, para criar o ambiente que vão apresentar com exclusividade na mostra de decoração Casas Conceito – que será aberta ao público amanhã, seguindo em cartaz até 16 de setembro num casarão localizado no Horto Florestal. No evento, idealizado pela empresária Andrea Velame, a dupla buscou inserir características da personalidade de Mamah para reproduzir um ambiente que fosse capaz de abraçar a todos os tipos de pessoas descoladas, que precisam aproveitar ao máximo as possibilidades permitidas neste lounge, batizado de Jequitibá Rosa, com a preocupação de transmitir extremo conforto e aconchego para “jovens de todas as idades” – inclusive famílias, sejam elas tradicionais ou não, singulares ou plurais – independentemente de quaisquer tipos de rótulo – inclusive os de gênero ou de faixa etária.

