Palestra sobre tecnologia e educação é realizada nesta quinta-feira

Com o tema Tecnologia: metodologias ativas para uma escola de qualidade, a líder pedagógica Lilian Bacich ministrará palestra amanhã, às 11h30, no Bahia Othon Palace Hotel, como convidada da Rede PEA, braço da Unesco no mundo da Educação Básica que atua como polo difusor de inovação e qualidade na Educação desde 1953.

Tereza Paim esteve no Mais Você para gravar a preparação de farofas crocantes e temperadas

A renomada chef Tereza Paim não para e também não esconde sua vocação gastronômica. Em suas andanças, Tereza marcou presença no programa Mais Você da Rede Globo. Ao lado da amiga e apresentadora Ana Maria Braga, a chef preparou sua linha deliciosa de farofas crocantes e temperadas, formada por sete sabores, entre eles, as farofas sertaneja e licuri, além de outras. As farofas são vendidas no restaurante Casa de Tereza, no Rio Vermelho.

O projeto "Cantos de Leitura" foi idealizado pela educadora Kátia Brasileiro

No próximo dia 17, a capital baiana entra na rota do projeto Cantos de Leitura, avaliado como modelo pelo Ministério da Cultura. A biblioteca, com acervo de 1.200 livros e brinquedoteca, chega ao bairro de Santa Cruz, implantada dentro da Cooperativa Canore (Catadores de Nova República). Esta será a 22ª unidade já inaugurada no Brasil. Até o fim do ano serão 30, com o total de 36 mil livros doados. Vale lembrar que o projeto nasceu do sonho da educadora Kátia Brasileiro, que deixou a Bahia para se especializar em leis de incentivo em São Paulo e dialogar com empresas multinacionais, potenciais patrocinadoras de projetos sociais e de educação.

Com foco na disseminação de uma cultura de gestão de riscos e excelência operacional, o Grupo LM, do querido empresário Luiz Mendonça, comemora a recertificação do ISO 9001 de uma de suas empresas: a LM Frotas. A certificação atesta o alto nível de qualidade em seus serviços.

Instagram em alta

A cada dia que passa, as redes sociais se tornam uma importante ferramenta de negócios. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e Snapchat são as principais, mas qual delas ganhou mais adeptos no último ano? Segundo a consultoria Statista, os números mostram que a rede mais desejada é o Instagram. Entre julho de 2017 e o último mês, o Instagram conquistou 300 milhões de novos usuários, seguido pelo Facebook, que adicionou 228 milhões. O WhatsApp, por sua vez, cresceu em 200 milhões a quantidade de adeptos. Vale lembrar que os três são comandados pelo Facebook . O Snapchat, por sua vez, tenta se recuperar após ver concorrentes lançarem funcionalidades semelhantes às que atraíram muitos clientes à rede.

Visto eletrônico

Uma boa notícia para os cofres do Brasil. Desde a implantação do visto eletrônico para cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, o número de pedidos para o visto brasileiro aumentou 42% entre fevereiro e julho deste ano. Levando em conta o gasto médio dos turistas destes países, caso as solicitações

se revertam em viagens, poderá haver uma injeção de US$ 41,2 milhões na economia brasileira.

Cartas em livro

Essa leitura promete! Chega às livrarias de todo o Brasil Volta ao Poder — A correspondência entre Getúlio Vargas e a filha Alzira. São 568 cartas inéditas, organizadas por Adelina Novaes e Regina Moreira. O material foi doado ao CPDOC da FGV em 1985 e só pôde ser compulsado a partir de 2010, de acordo com as instruções de Alzira.

Lançamento

A Globo Livros acaba de lançar o livro O farmacêutico de Auschwitz, da britânica Patricia Posner. A obra conta a história dos gigantes da indústria farmacêutica alemã que apoiaram o regime nazista.

Amado na TV

O maravilhoso Ricardo Linhares está escrevendo uma minissérie inspirada em Cacau, segundo livro de Jorge Amado, originalmente publicado em 1933. O objetivo da Globo é exibir em 2020 na programação, mas não está descartado que a produção vá antes para a Globoplay. Ainda sem elenco reservado, Cacau tratará das duras condições de trabalho de funcionários de fazendas do sul da Bahia. Aguardamos ansiosos!

adblock ativo