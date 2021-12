Noventa hotéis foram fechados no Brasil desde 2014

Pasmem! Cerca de 90 hotéis foram fechados no Brasil desde a Copa de 2014. O número se aplica a oito capitais das 12 cidades-sede, desde o final da competição. No Rio de Janeiro, 13 hotéis encerraram as operações, além disso, outros três estão fechados para reforma por tempo indefinido. Aparecem também Belo Horizonte (23), Salvador (21), Porto Alegre (16), Cuiabá (sete), Manaus (quatro), Curitiba (três) e Brasília, em que dois não chegaram sequer a iniciar as operações.

A rede de resorts Club Med anuncia Rabeea Ansari como sua nova VP de marketing & digital para a América do Sul. Na posição, ela será responsável por acelerar a transformação digital da rede, acompanhando a tendência de consumo global, além de liderar iniciativas para o fortalecimento da marca na região.

Álbum de família: Adriana Esteves (que está arrasando como Laureta na novela Segundo Sol) e Vladimir Brichta com o filho Vicente, de 11 anos.

Amanhã a especialista em marketing jurídico Daniela Mascarenhas desembarca na capital paulista para participar do I Congresso Coaching Jurídico, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP).

A relações-públicas, mercadóloga e empreendedora é uma das palestrantes mais aguardadas do evento, que vai reunir mais de mil advogados de todo o Brasil e 18 palestrantes de destaque da cena jurídica. A baiana comemora a agenda cheia, que traz, além de palestras por todo o Brasil, cursos online em plataformas fechadas e abertas e lives em suas redes sociais para acadêmicos e profissionais da área. Um sucesso!

A L’Oréal promoveu Philippe Cornu ao cargo de diretor-geral de aquisições e desenvolvimento externo. O executivo será o sucessor de Alain Evrard, que irá se aposentar. Pasmem: em doze anos, o número de marcas internacionais controladas pela empresa aumentou de 22 para 34.

Jantar

Amanhã, o empresário Fritz Paixão, CEO da CleanNew, maior empresa de higienização e blindagem de estofados do Brasil, abre a porta da sua casa para promover um jantar em homenagem aos profissionais baianos que tiveram o trabalho reconhecido na oitava edição do Prêmio TOP100 Kaza.

Rio de Clarice

Acaba de chegar às livrarias O Rio de Clarice – passeio afetivo pela cidade, escrita por Teresa Montero. A obra mostra uma Clarice Lispector que andava pelo Rio de Janeiro, ia à feira, tomava banho de mar e, no Leme (onde morou por quase duas décadas), passeava pela praça do bairro com o cão, Ulisses, e trocava cheques na banca de jornais. Superleitura!

Rei do Mate

Agora os clientes das 320 lojas do Rei do Mate contam com mais uma opção de produto congelado para consumir em casa: os novos cookies Rei do Mate. Seguindo o sucesso dos pacotes de pão de queijo e broa congelados, agora a nova sobremesa da rede é mais uma opção para levar para casa.

