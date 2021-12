Modelos baianas são capa de revista e falam sobre irmandade

As irmãs Suzane e Suzana Massena, que saíram de Salvador para seguir a vida de modelo em São Paulo, estão na Revista Glamour de dezembro em uma edição linda falando de irmandade. As baianas já desfilaram juntas para várias marcas em diversas semanas de moda mundo afora, posaram para Vogue Brasil e Vogue Japão, tendo uma de suas fotos repostada por Naomi Campbell.

Make

A marca Shiro Cosmetics criou uma coleção inteira destinada à série Game of Thrones, chamada The Seven Kingdoms Collection. A linha conta com 15 sombras em pó com nomes que fazem referências a momentos icônicos da série ou de grandes personagens, como “Hodor” e “You Know Nothing”. A Shiro Cosmetics entrega mundialmente.

Documentário

O compositor Ary Barroso (1903-1964) vai ganhar um documentário. Dirigido por Angela Zoé, o Ele era assim, Ary Barroso mostrará somente imagens do autor de Aquarela do Brasil falando em primeira pessoa. Para isso, foram recuperados negativos perdidos dentro de latas no acervo da Rádio Tupi. O estonteante Ney Matogrosso participará do filme com um depoimento e interpretando a canção Camisa amarela.

Rosé em alta

Eles estão se tornando os queridinhos do mercado! O consumo de vinhos, no Brasil e no mundo, vem apresentando crescimento significativo nos últimos anos, tendo alcançado presença em 45% dos lares brasileiros nos últimos 12 meses, segundo dados da Nielsen. Com o vinho rosé não tem sido diferente. O segmento de produtos nesta categoria tem conhecido números crescentes, especialmente em função do incremento de sua qualidade. Mas não só isso! Por conta de seu frescor e leveza, são sempre uma escolha certeira para quem quer fugir do tradicional nos dias mais quentes do ano.

Gastos dos turistas

Segundo dados divulgados pelo Banco Central, os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil apresentaram aumento de 3% no acumulado do ano, na comparação com o mesmo período de 2017. De janeiro a outubro, os visitantes internacionais deixaram nos destinos brasileiros cerca de US$ 4,96 bilhões, enquanto nos dez primeiros meses do ano passado a receita cambial do Turismo fechou em US$ 4,82 bilhões.

No Pará

O cineasta Luiz Fernando Carvalho esteve no Sarwé Muybu, território sagrado dos Munduruku, no Pará, gravando documentário sobre a resistência do povo indígena em defesa do rio Tapajós. A película fará parte da campanha Em nome de quê?, da ONG ambientalista Uma Gota no Oceano.

Christina Oiticica acaba de assinar um trabalho em parceria com a Fundação Brasilea

Morando em Genebra, Suíça, há alguns anos, com o marido, o escritor Paulo Coelho, a artista plástica Christina Oiticica acaba de assinar um trabalho em parceria com a Fundação Brasilea, que divulga a arte brasileira na Suíça e com a empresa Laufen, uma das maiores fabricantes de cerâmica do mundo, para comemorar os 15 anos da Brasilea e os 100 anos do seu criador, Walter Wüthrich. O resultado dessa união está na exposição Impressões, que foi inaugurada no dia 3 de dezembro, durante a Miami Design Week, na galeria Ironside.

Chloé Salvador é a nova responsável pela promoção e RP das Ilhas de Taiti

O antenadíssimo Inaldo Valença inaugura hoje o Studio i9 na Rua Amazonas, 1.122, Pituba. O danado, que é um grande profissional, tem mais de 20 anos de experiência no mundo da beleza e formação internacional após cursos em Paris, Londres, Barcelona, Portugal e Alemanha e nos Estados Unidos

