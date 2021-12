Miracle Touch: baiana viaja o Brasil para ensinar técnica autoral

A baiana Renata França tem rodado o Brasil ensinando a Miracle Touch, uma técnica, criada por ela, que deixa o corpo drenado e modelado. Segundo a esteticista, o resultado é uma lipoescultura manual e imediata. Nascida em um bairro humilde de Ilhéus, Renata tinha sonhos que pareciam impossíveis de realizar. Porém sua fé era tão grande que a fazia até se arriscar a conversar com Deus e sentir que era ouvida. Sonhava ser jornalista até que, um dia, sua mãe, para equilibrar as contas da casa, resolveu abrir um pequeno salão de beleza. Nele, Renata fazia “de tudo um pouco”, e foi de uma cliente que ouviu pela primeira vez que havia algo especial em seu toque: suas mãos. Por essa mesma cliente foi convidada para fazer o primeiro treinamento como massagista, até que recebeu o convite que mudaria a sua vida: trabalhar em um SPA nos Jardins, zona nobre da cidade de São Paulo. Em 2016, fundou o SPA Renata França e começou sua jornada percorrendo o Brasil com cursos livres. Muitas famosas já passaram pelas mãos de Renata. Entre elas, Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Taís Araújo.

Revista

Amanhã Salvador irá ganhar uma nova publicação mensal. Trata-se da revista ZAPT!, que será lançada com um coquetel, às 19 horas, no Bar Barravento, na Barra. A revista terá tiragem de 30 mil exemplares e chegará gratuitamente a endereços residenciais e salas de espera de clínicas e hospitais particulares localizados em bairros e condomínios selecionados da capital baiana. Em seu primeiro número, a revista traz na capa o médico Elsimar Coutinho. Em entrevista exclusiva, ele fala sobre os seus novos desafios profissionais e pessoais, além de abordar o momento atual da ciência no Brasil e no mundo.

71 Leões

Chega às livrarias o livro 71 Leões, de Lau Patrón. “Esse livro é a minha montanha-russa particular e um convite para as pessoas entrarem comigo nela. Um convite de autoconhecimento, de reflexão. E espero que possa tocar e auxiliar, de alguma forma, outras histórias”. Nas palavras da autora Lau Patrón, 71 Leões é mais do que um livro sobre sua experiência com a maternidade. “É um livro sobre dor e amor. Todos os sentimentos complexos e às vezes incoerentes que fazem parte dos nossos processos de transformação”. Vale a leitura!

Gourmet Market

Para os baianos que vivem badalando em Orlando, uma boa notícia. O grupo americano Magic Development lança em 2020 um espaço gastronômico inédito: Gourmet Market, com 30 mil metros quadrados, 24 restaurantes e bares. O novo projeto terá design de luxo assinado pelo reconhecido estúdio italiano Pininfarina. O Gourmet Market é inspirado nos Food Halls europeus, onde as refeições se transformam em verdadeiras experiências com família e amigos em ambiente bastante acolhedor. O CEO do grupo Magic Development, o brasileiro Rodrigo Cunha, afirma: “O Gourmet Market não vai se aproximar em nada com um fast-food comum de shopping center. Vamos aguardar!

Em 2019

Atenção, festeiros! O Bonfim de Tarde estará de volta em 2019, dentro das celebrações em torno da Lavagem do Senhor do Bonfim, no dia 17 de janeiro. A festa Open Bar acontecerá na Bahia Marina, a partir das 16h, reunindo o anfitrião Bell Marques e o cantor Thiaguinho, que prometem uma mistura de ritmos típica do verão baiano. O agito promete!

Novos irmãos

Na última quinta-feira, a Santa Casa da Bahia empossou onze novos irmãos, em cerimônia liderada pelo provedor Roberto Sá Menezes, na Pupileira. O diretor do site Bahia Econômica, Armando Avena, o diretor-superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, e o galerista Paulo Darzé estão entre os nomes que agora fazem parte da secular irmandade. Aderbal Fulco Caldas, Carlos Ribeiro Soares, José Antônio Nascimento Cunha, Elizabeth Nascimento Cunha, Leonardo Wanderley César, José Cabral Ferreira, Junot Barroso e Adeildo Osório de Oliveira também compõem o grupo.

A Clínica do iPhone acaba de inaugurar sua segunda loja – desta vez no piso L2 do Shopping Paralela

Os sócios e jovens empresários Rodrigo Dias e Leonardo Cruz celebram este importante momento de expansão, iniciado em 2015 com a abertura da matriz, localizada no térreo do Quality Hotel, no Stiep – e continuam defendendo a tríade de diferenciais que foi responsável pelo rápido crescimento de seus negócios.

Miguel Sampaio

Miguel Sampaio Filho está radiante. O danado figura entre os advogados mais admirados na Bahia, segundo a 13ª edição da Análise Advocacia 500, levantamento de maior relevância no mercado jurídico do Brasil. No ranking nacional, o profissional também recebeu a posição de 2º lugar no setor siderurgia e mineração e destaque por seu desempenho na área de direito ambiental. Miguel acompanha a equipe do Escritório Romano e Associados Advogados e Consultores, coordenada por Rosani Romano, que, por sua vez, estão entre os mais admirados da Bahia por três anos consecutivos.

Fábio Oliveira é quem comanda a diretoria executiva da Flytour MMT, Vai Voando e Flytour Franchising. O executivo, um dos filhos de Elói de Oliveira, fundador do grupo, responderá ao vice-presidente Rui Alves. Segundo o CEO Christiano Oliveira, a previsão de faturamento da Flytour MMT em 2018 é de R$ 600 milhões

