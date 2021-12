Minissérie sobre Elis Regina irá estrear em janeiro na Globo

Estreia no dia 8 de janeiro, na tela da Globo, a minissérie Elis – Viver é melhor que sonhar, uma homenagem a Elis Regina (1945-1982), com direção de Hugo Prata, George Moura, Luiz Bolognesi e Vera Egito. Interpretando Elis a maravilhosa Andreia Horta, que também deu vida à cantora no cinema. Baseada na cinebiografia Elis (2016), a minissérie terá quatro episódios e misturará cenas originais do filme, material documental e novas cenas de ficção. Promete!

A Natura está em festa. A marca de cosméticos brasileira é a marca mais valiosa de 2018. Já a Renner lidera em vestuário, segundo o ranking da consultoria global Interbrand, que anunciou o ranking das “25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas” em 2018. As cinco primeiras posições continuam sendo ocupadas pelas marcas do setor financeiro e pelas cervejas, ficando respectivamente com Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil, como nos últimos seis anos. Este ano, uma nova marca integra o ranking: o Assaí, ocupando a 23ª posição, com um valor de R$ 459 milhões.

A psicanalista Lorena Coutinho acaba de lançar o livro Por que trabalhar? Como resolver o mal-estar na carreira, pela Editora Autografia. A obra fala de profissão e aponta caminhos para maior satisfação no trabalho. Lorena é pós-graduada em teoria psicanalítica pelo IBMR e especialista em gestão estratégica de pessoas. É coach, administradora de empresas, tendo sido executiva de RH por 20 anos. Foi diretora de recursos humanos do Projac (TV Globo) e de outras empresas internacionais, como a Dufry.

Mesmo com a economia patinando, as vendas de comércio eletrônico na América Latina ultrapassam os 57 bilhões de dólares. Brasil e México estão entre os 15 países com as maiores vendas, com 19,722 milhões e 17,629 milhões de dólares, respectivamente, destacou a Linio em seu Índice Mundial do Comércio Eletrônico.

Considerado um dos nomes mais importantes da cultura baiana contemporânea, o artista plástico e professor Juarez Paraíso foi eleito para a cadeira número 39 da Academia de Letras da Bahia, que teve como último titular o saudoso escritor e professor Edivaldo Boaventura, falecido em agosto último. O novo acadêmico tomará posse em solenidade cuja data ainda será anunciada pela presidente da ALB, Evelina Hoisel.

Na semana passada, a planta da Ford Camaçari recebeu em Detroit, nos Estados Unidos, o Global Diversity and Inclusion Awards, premiação que reconhece ações de diversidade e inclusão da companhia ao redor do mundo. Esta é a 19ª edição da premiação e entre três mil inscritos ao redor do mundo, apenas cinquenta projetos foram premiados, incluindo três liderados pelos times da planta baiana. Camaçari obteve destaque na categoria “Fortalecendo Parcerias Estratégicas”, por construir relacionamentos robustos com a comunidade, por meio de relevantes projetos sociais, que ajudam a melhorar a vida da sociedade local, a exemplo do Programa Ford de Educação para Jovens. O programa é fruto de uma parceria entre Ford e Sesi-BA, com participação do Senai-BA, e promove a qualificação técnica e comportamental de jovens em condições de vulnerabilidade social. Sucesso total!

No último dia 13, no Salvador Shopping, a Monte Carlo Joias lançou para as convidadas da baiana Lívia Cady sua nova coleção, Holidays – inspirada na exuberância de Monte Carlo nos anos 50 e no frescor do Rio de Janeiro da década de 60. No evento, foi também apresentada a nova campanha da marca, estrelada pela atriz Alinne Moraes, novo rosto da tradicional joalheria brasileira.

O empresário Luiz Mendonça e a delegada Carmen Dolores Bittencourt

Após um divórcio conturbado, o empresário Luiz Mendonça não desistiu de encontrar sua cara metade. O presidente do Grupo LM, muito querido pela sociedade baiana, está conhecendo melhor a delegada titular da Barra, Carmen Dolores Bittencourt, que em 2016 foi uma das vencedoras do Prêmio Barra Mulher, que elegeu 10 talentos femininos que fazem a diferença por um mundo mais igual. Felicidades ao novo casal!

O mês de dezembro é de festa para a empresária Íris Azi. É que seu moderníssimo Spa Urbano, que fica localizado no Espaço Performance na Pituba, está completando 8 anos. Para celebrar, Íris preparou pacotes com preços superespeciais.

Marcelo Dezem é novo diretor-geral do programa Latam Fidelidade da Latam Brasil. Dezem atuava como diretor de vendas diretas da TAM (hoje Latam Airlines) e assumiu a então TAM Viagens em março de 2015.

