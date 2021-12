Milton Nascimento insere regravação de "Maria Maria" em novo EP

Na última sexta-feira, Milton Nascimento lançou pela Universal Music o EP A festa. Entre as músicas está a regravação de Maria Maria, que completa 40 anos e pela primeira vez ganhou um videoclipe.

Almirante Garnier celebrou mais um ano de vida no último sábado

No último sábado, o almirante Garnier, comandante do II Distrito Naval, comemorou mais um ano de vida. No clique, o querido aniversariante entre os amigos Nelson José de Carvalho, diretor da ABI – Associação Bahiana de Imprensa, e o general Silva Alvim, comandante-geral da VI Região Militar.

Mônica San Galo se apresenta no Teatro Sesc Casa do Comércio em novembro

A talentosíssima Mônica San Galo irá apresentar seu novo show numa apresentação única, no dia 8 de novembro, às 20h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos serão a preços populares (R$ 15, meia, e R$ 30, inteira). No repertório, canções como Sinônimos (Zé Ramalho), Fanatismo (Fagner), Flor de Lis (Djavan), além, é claro, de canções de sua própria autoria, como Samba da Vizinha. O fato é que sua voz e seu estilo únicos de fazer música e cantar, imprimem personalidade a qualquer canção. A surpresa vem principalmente naquelas canções, que já conhecemos com outros artistas, mas que, com o seu toque, ganham mais drama e emoção.

Thiago Arancam e Aline Frare irão se casar em novembro

O tenor Thiago Arancam, que já foi namorado da cantora Paula Fernandes, vai se casar com a consultora de moda Aline Frare. O enlace acontecerá na primeira quinzena de novembro, na casa de seu empresário Rodolpho Tourinho, em Salvador. Este é o segundo casamento de Arancam. O primeiro foi com a italiana Michela Rovegno, com quem tem um filho de 4 anos. Felicidade ao casal!

Curso

A Sommelier School acaba de anunciar a agenda dos cursos em Salvador neste segundo semestre. O curso com início no dia 8/10 é direcionado para a Formação de Sommelier ISG – International Sommelier Guild Nível 1 (IWC – Intermediate Wine Certificate) com oito aulas e 48 vinhos degustados. Os alunos aprovados recebem o certificado da ISG emitido e enviado diretamente da matriz nos EUA. Para se inscrever, o aluno não precisa ter qualquer experiência com a bebida. Para profissionais, é o 1º degrau para formação completa composta por três níveis para se qualificar aos títulos de Master Sommelier e Master of Wine.

Na telona

A produtora Escarlate comprou os direitos do livro-reportagem A farra dos guardanapos: o último baile da era Cabral, de Silvio Barsetti. Lançado em agosto pela editora Máquina de Livros, a obra vai para a sua 2ª edição. O filme tem lançamento previsto para 2020.

Livro digital

Para comemorar duas décadas de existência, a importadora Porto a Porto anunciou o lançamento do livro digital O Mundo do Vinho, da Porto a Porto. A intenção é compartilhar conhecimento e contribuir para a disseminação da bebida. A publicação é dividida em quatro capítulos que serão disponibilizados um a um por semana. Posteriormente, será divulgada também a obra completa.

No Brasil

Desembarca no Brasil a Revenir Cosmétique. Famosa por trazer inovação aos tratamentos antienvelhecimento, a marca une saúde, beleza e praticidade em seus produtos, que têm o selo cruelty-free. Dentre as opções, a principal é o Le Anti-Âge Instantanée – creme anti-idade de tratamento diário, ideal para ser usado antes da make. Aliado na prevenção de rugas, os resultados do produto podem ser notados nos primeiros cinco minutos após a aplicação.

Bozo sim

Bingo – O rei das manhãs, foi o grande vencedor do Prêmio do Cinema Brasileiro 2018. Com 15 indicações, o longa inspirado na vida de Arlindo Barreto, que vestiu por anos a fantasia do palhaço Bozo na TV, e dirigido por Daniel Rezende, levou oito troféus Grande Otelo, entre eles o de Longa-metragem de Ficção, Ator Coadjuvante, Direção de Arte, Montagem e Voto Popular.

