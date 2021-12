Márcia Freire lança música no Pelourinho neste mês

No dia 22 de novembro, às 20h, o furacão loiro Márcia Freire invade a Praça Tereza Batista no Pelourinho, para lançar a nova música de trabalho, Malembá. Os ingressos custam R$ 20 e estão à venda pelo Sympla.com e no local, no dia do evento. Detalhe: a cantora pede que todos estejam de branco. O agito promete!

Se organizando

Marcos Pontes está se organizando para se ausentar da Agência Marcos Pontes de Turismo, cuja principal atração é a venda de pacotes de viagens para voos espaciais. Quem ficará no comando é o sócio Marcos Palhares. O futuro ministro da Ciência e Tecnologia também abrirá mão de sua carreira de coaching e palestrante.

Brasil em alta

Segundo dados do Global Destination Cities Index, realizado anualmente pela Mastercard, o Brasil está em 19º lugar dos principais países de origem de viajantes internacionais, liderado por Estados Unidos, China e Alemanha. Os brasileiros realizaram cerca de 6,5 milhões de desembarques com pernoites em destinos internacionais durante o ano passado, um aumento de 91% em comparação ao ano de 2009, quando o índice começou a ser elaborado. Os gastos dos brasileiros fora do país seguiram essa mesma tendência e praticamente dobraram em nove anos, passando de US$ 3,13 bilhões para US$ 6 bilhões em 2017. Dentre os destinos mais visitados pelos viajantes brasileiros estão Estados Unidos, Itália e Chile.

Umbahia

No próximo domingo acontece o II Encontro de Umbanda da Bahia (Umbahia). O evento, que reúne diversos terreiros de umbanda da Bahia, será no Bahia Othon Palace, em Ondina, das 8h às 18h. Além de palestras, a programação conta também com lançamento de livro, shows e manifestações culturais.

Chegaram

Finalmente chegaram ao Brasil as malas transparentes da parceria entre as labels Rimowa e Off-White. Desenvolvida pelo diretor-criativo Virgil Abloh, a grife traz para solo brasileiro os produtos exclusivos anunciados em junho. O lançamento fez parte das comemorações de 120 anos da etiqueta alemã de artigos para viagem.

Reza Forte

Acontece nos dias 22 e 29 de novembro, às 20h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, mais um show Reza Forte, comandada por Saulo e o músico Luciano Calazans. Seguindo o ritual das primeiras apresentações, os artistas evocam a Deusa Música em um repertório recheado de canções que estão relacionadas ao tema. Canções em parceria com o amigo Ronaldo Bastos, uma em especial composta pelos três em um encontro realizado no Rio de Janeiro, em Ipanema, na casa de Ronaldo, incluindo Reza Forte, que dá nome ao show. Outras com parceiros como Beto Guedes, Gilberto Gil, Gerônimo (em Lábios Vermelhos, parceria dele e Luciano gravada por Saulo em seu último álbum – o Azul e o Sol), Luiz Gonzaga entre outros grandes compositores também são lembrados durante o show.

Ivete Sangalo irá estrelar campanha da Cereser no fim deste mês

A Cereser, marca pioneira e líder da categoria sidra e bebidas, traz Ivete Sangalo como a protagonista da campanha de final de ano. “Assim como a Cereser, Ivete fala com o Brasil inteiro. Unimos a cantora mais famosa do País à sidra mais consumida, em uma só campanha, que vai impactar o mercado. Acreditamos que a demanda aumentará este ano e nos preparamos com novas versões do produto, voltadas para diferentes perfis de público”, afirmou Lourenço Filho, diretor comercial e de marketing da CRS Brands, para a coluna Farol, de A TARDE.

Marcelo Sampaio irá comandar uma das aulas da Cozinha Show

No dia 1º de dezembro, o influenciador digital, consultor premium e apresentador do canal Garimpando Life, no YouTube, o paulista Marcelo Sampaio, aterrissa na capital baiana para o 13º Festival Tempero no Forte, na Praia do Forte. Por lá, irá comandar uma das aulas da Cozinha Show. Com o tema ‘Garimpando Sabores na África’, ensinará aos amantes da culinária receita, dicas e o preparo do prato africano Arroz de Pilli Pilli. “Esse prato é fruto de minhas pesquisas gastronômicas em viagens, principalmente pelos países da África negra, que eu amo!”, disse Marcelo, que atuou durante 25 anos como um dos melhores banqueteiros do Brasil, sendo reconhecido internacionalmente pelos incríveis eventos.

