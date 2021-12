Marcelo Tas comanda palestra para lojistas do Salvador Shopping

Marcelo Tas desembarca na capital baiana no próximo dia 30 para um encontro exclusivo com os lojistas do Salvador Shopping. O evento será realizado no Cinemark, apenas para convidados. Com foco no aquecimento das vendas para a temporada de fim de ano, ele apresenta a palestra Como se relacionar com cliente na era digital, fazendo um panorama do seu histórico profissional e apresentando os métodos que utiliza para se relacionar com seu público.

Martinha Fonseca é formada em jornalismo e atualmente atua como blogger

Sempre antenada com o mundo da moda, a blogger Martinha Fonseca tornou-se uma das representantes da Uza Shoes em Salvador. Dona do perfil @ArmarioDeMadame, a bonitona já celebrou o Preview de Verão da nova coleção ao eleger três sandálias compondo looks diferentes, sempre celebrando a leveza e a beleza da marca. Os modelos participam do tema “In Motion”, uma alegoria do movimento que absorve diversas estéticas a partir da variedade de lugares, experiências e culturas que inspiram a Uza Shoes, que na capital baiana está presente no Salvador Shopping.

Alberto Weisser assumiu o cargo de vice-presidente de marketing e vendas da Avianca Brasil. O executivo, que tem passagens pelo Itaú Unibanco, HSBC e Sodexo, substitui Tarcísio Gargioni.

Ana Cristina Batalha foi a única baiana a palestrar no evento pós-congresso

No último sábado, a médica ginecologista Ana Cristina Batalha esteve participando do XXII Congresso Mundial da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo), que aconteceu pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela foi a única baiana a palestrar no evento pós-congresso, Laser in Rio, com o tema Tendências e evidências do laser em ginecologia regenerativa e tratamento de incontinência urinária.

Melhores do país

A Casa Valduga comemora mais uma conquista: cinco rótulos da vinícola foram eleitos os melhores do país pela nova edição do Guia Adega. A publicação é considerada uma das principais referências para o mercado nacional de vinhos, sendo o maior guia brasileiro do setor. A nova edição do Guia Adega avaliou mais de 400 rótulos, de 70 vinícolas brasileiras.

Centésima edição

Chega às livrarias, pela Editora Record, a centésima edição do livro O encontro marcado, de Fernando Sabino (1923-2004). Pasmem: a obra, desde que começou a ser editada, em 1975, já teve quase 500 mil cópias vendidas. Sucesso total, em tempos de crise.

Saramago

Em dezembro, sai pela Companhia das Letras O caderno do ano do Nobel, sexto e último da série de diários do escritor português José Saramago. O lançamento acontece só agora porque o livro, embora anunciado em 2001 por Saramago, ficou esquecido em um computador que o escritor deixou de usar. Aguardamos ansiosos!

D. Pedro

Cauã Reymond será o único ator brasileiro no longa sobre D. Pedro I. Todo o elenco é composto por atores estrangeiros – mais precisamente portugueses e um irlandês. Dirigida por Laís Bodansky, a película se concentrará na sua viagem de regresso a Portugal, em 1831, a bordo da fragata Volage. Estreia em 2019!

Salve Divaldo

Nos dias 26 e 27 de outubro, no Teatro Isba, acontece o espetáculo teatral O Semeador de Estrelas, que narra a vida e a obra do professor, humanista, pacifista e médium espírita Divaldo Pereira Francoso. A peça conta com direção de Renato Prieto (o André Luiz do filme Nosso Lar) e é encenada pela Cia. Hariboll de Teatro de Porto Alegre. Promete!

adblock ativo