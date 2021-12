Malu Rodrigues será Wanderléa em cinebiografia de Erasmo Carlos

Malu Rodrigues, um dos destaques do programa Popstar, irá interpretar Wanderléa na cinebiografia de Erasmo Carlos Minha Fama de Mau. Chay Suede será Erasmo, Gabriel Leone Roberto Carlos e o filme terá direção de Lui Farias.

Novo resort

Les Arcs Panorama é o mais novo resort Club Med, que abre as portas na estação de Les Arcs 1600, no extremo leste da França. Garantindo uma temporada de neve única, o empreendimento aposta na hospedagem Premium All Inclusive para experiências memoráveis com infraestrutura completa e moderna, além das vistas de tirar o fôlego. No local, as belas montanhas do Vale do Tarentaise e o emblemático Mont Blanc cercam o Club Med Les Arcs Panorama, ideal para os amantes do esqui e para os que desejam, pela primeira vez, viver uma aventura como essa. A hospedagem inclui todas as refeições, bebidas e aulas para todos os níveis de esqui e snowboard nas pistas geladas dos Alpes.

Documentário

O jornalista Roberto Feith, que participou de inúmeras coberturas especiais, como a Revolução Islâmica, está preparando um documentário sobre Niomar Moniz Sodré Bittencourt (1916-2003). A soteropolitana foi filha de Antônio Muniz Sodré de Aragão, advogado, jornalista e político baiano. Em 1963, com a morte do marido, Paulo Bittencourt, ela assumiu o jornal Correio da Manhã. Manteve-se na oposição ao regime militar implantado com o Golpe Militar de 1964. Em 1969, teve seus direitos políticos cassados, foi presa e processada.

Novo filme

Murilo Benício, que em julho, completa 46 anos, está se preparando para dirigir seu segundo longa-metragem: A vida sexual da mulher feia, com produção da Media Bridge. O filme é uma adaptação do romance homônimo de Claudia Tajes. Otávio Müller já está confirmado no papel principal. A estreia de Benício como diretor foi no filme O Beijo no asfalto (2017).

Prêmio Laureus

Gabriel Medina e Maya Gabeira foram indicados ao prêmio Laureus de melhor atleta de esporte de ação. Eles concorrem com a também campeã mundial de surfe Stephanie Gilmore, da Austrália; e com os atletas de snowboard Anna Gasser (Áustria), Chloe Kim (EUA) e Shaun White (EUA). A cerimônia vai ser no dia 18 de fevereiro, em Mônaco. Os vencedores são escolhidos por um júri da Laureus World Sports Academy com 66 dos maiores nomes do esporte.

Baile do Xupisko

O Xupisko promove no dia 16 de fevereiro, um grande baile pré-carnavalesco, no boêmio bairro do Rio Vermelho. A ferveção acontecerá no RV Lounge, com bloco de Fanfarra, grupo Bailinho de Quinta e o tradicional desfile dos “Palhaços do Rio Vermelho”. Os ingressos já estão à venda na Loja Chez Cohen, no Salvador Shopping, site e balcões do Ticketmix, nos sites Safeticket e Sympla. O Xupisko no Rio Vermelho é uma realização da Xupisko Produções e Diva Entretenimento. O agito promete!

Havanna de volta

Famosa em todo o mundo pelo seu alfajor de doce de leite, s marca Havanna está de volta à capital baiana. Para encontrar as delícias, basta visitar a loja recém-inaugurada no Salvador Norte Shopping, no piso L2. Além de degustar as famosas guloseimas, o público pode conferir mais de cem itens no mix, entre chocolates, tortas, empanadas, cafés e sucos.

As sócias e médicas da Clínica EMEG, Cristina Sá, Ana Cristina Batalha e Ticiana Cabral já começaram 2019 em um novo endereço.

O trio está atendendo em um amplo espaço no edifício CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque, com uma estrutura completa, novos profissionais qualificados e equipamentos modernos para ampliar o oferecimento de tratamentos e serviços ginecológicos. Além disso, a EMEG adquiriu o mais moderno equipamento a laser - o Monalisa Touch (laser CO2) – sendo a primeira clínica de Salvador a obter a máquina, que ajuda as pacientes na recuperação da fisiologia genital e alivia os sintomas da região de maneira segura e indolor. Especializada em medicina estética e ginecológica, a EMEG oferece, entre outros serviços, a cirurgia íntima a laser – que é uma novidade na capital baiana – e diversos tratamentos a laser como a regeneração vaginal no pós parto, pós menopausa e nas pacientes que fazem tratamento de câncer de mama. O uso do laser cirúrgico pela EMEG é exclusivo em Salvador.

O uro-oncologista Nilo Jorge Leão celebra a chegada do robô Da Vinci a capital baiana.

A tecnologia, utilizada em cirurgias oncológicas para tratamento de câncer de próstata e outros tumores, está em fase de testes no Hospital Santa Izabel. Além de diminuir o tempo de internação, a cirurgia robótica amplia a visão do médico, aumenta a precisão dos movimentos e representa um benefício potencial para o paciente a partir da redução de sequelas. Até agora, Dr. Nilo Jorge tinha que viajar para a capital paulista para realizar cirurgias robóticas em seus pacientes de Salvador, onde o médico atua como preceptor do serviço de urologia do Hospital São Rafael (HSR) e é coordenador do núcleo de Uro-oncologia no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Recentemente, Nilo Jorge Leão também foi integrado ao corpo clínico do Hospital Santa Izabel.

Com produção de Julia Barreto, da LC Barreto, o diretor pernambucano Heitor Dhalia (O cheiro do ralo) dirigirá o documentário sobre Deborah Colker. Os espetáculo da coreógrafa serão recriados em locações reais.

