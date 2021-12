"Mais de Mim": Letícia Spiller lança livro de poesias

Letícia Spiller acaba de lançar o livro de poesias Mais de Mim (editora Abajour Books). A publicação reúne textos que a atriz escreveu ao longo dos últimos 18 anos e conta com ilustrações de Maureen Miranda.

Ondina Apart Hotel é comandada por Lucy Bomfim

Adornos, poltronas, cadeiras, mesas, espelho, obras de arte, muranos, quadros, louças são alguns dos objetos que podem ser encontrados na MS Home, recém-inaugurada no Ondina Apart Hotel. Capitaneada por Lucy Bomfim, a loja traz marcas de ponta e conta com ambientes assinados por Nicholas Bruny & Nathalie Souza, Rafael Menezes, Priscila Magalhães e Júlia Leal & Amanda Valverde.

Referência mundial em design, fabricação e distribuição de óculos, o Safilo Group anuncia David Anabitarte como líder comercial para a América Latina. A partir de 2 de outubro, o executivo assumirá o cargo e ficará baseado no escritório da Safilo na Cidade do México.

O Restaurante Amado vai realizar um jantar magno, no dia 2 de outubro (terça-feira), integrando o IV Festival de Vinhos Viñeria. Com pratos assinados pelos chefs Edinho Engel (foto) e Ricardo Brito, o menu será harmonizado com vinhos e espumantes. O investimento para cada participante é de R$ 270 (antecipado) e R$ 290 (no dia).

O chef Edinho Engel fará um dos pratos especiais no dia 2 de outubro

Cardiologia em livro

O cardiologista Prof. Dr. Roberto Kalil Filho acaba de lançar o livro Cardiologia Diagnóstica Prática: Manual da Residência do Hospital Sírio-Libanês. Editada juntamente com a goiana Profa. Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar e o Prof. Dr. Augusto Scalabrini, a obra foi apresentada ao público durante o 73º Congresso Brasileiro de Cardiologia. O livro reúne, em 75 capítulos, verdadeiras aulas de cardiologia, abordando os principais assuntos pertinentes ao programa de residência em cardiologia que abrangem desde o atendimento inicial ao paciente até o acompanhamento e o tratamento de complicações cardiológicas significativas.

Lançamento

A Sony não brinca em serviço e acaba de anunciar o PlayStation Classic, uma versão “mini” de seu icônico console PS1 e que contará com 20 jogos pré-instalados. O videogame, que será lançado no dia 3 de dezembro, é 45% menor que o console original lançado no mercado japonês na mesma data de 1994, e incluirá dois controles, um cabo HDMI e um cabo USB a Micro-b.

Land School

A Escola Gurilândia, comandada por Vera Teixeira, conhecida como Tia Vera, lança a Land School, instituição bilíngue que atende às séries do fundamental II e ensino médio. Luciana Teixeira, Márcio Teixeira e Eduardo Araújo, filhos e genro de Tia Vera, escolheu um terreno localizado rua José Wilson de Vasconcelos, na Federação, para a instituição, que já estará em pleno funcionamento no primeiro semestre de 2019.

Em outubro

No próximo mês, a escritora indiana Thrity Umrigar lança, pela Globo Livros, a continuação do best-seller A distância entre nós, que vendeu em terras brasileiras 300 mil exemplares. O segredo entre nós recapitula o livro anterior ao mesmo tempo em que trata temas como amor, classe social, casta e a vida na Índia.

Civita em filme

Será lançado em 2020, pela produtora Giros, um filme sobre a vida de Roberto Civita (1936-2013). A história do homem que criou publicações como Veja, Exame e Realidade e comandou por décadas a Abril, editora que em seu auge empregou 10 mil funcionários e publicou mais de 300 títulos (atualmente, a empresa possui uma dívida de R$ 1,6 bilhão e entrou em recuperação judicial), será contada com base no livro O dono da banca, escrito pelo jornalista Carlos Maranhão. A direção caberá a Laís Bodanzky, de Bicho de Sete Cabeças (2000) e Como Nossos Pais (2017). Os produtores quebram a cabeça para escolher o ator que viverá Civita. Ao menos um nome de peso já recebeu o livro e o roteiro.

