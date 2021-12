A escritora Mabel Velloso está no livro Mulheres Poetas & Baianas. A obra, que foi lançada na última quarta, no Shopping Barra, reúne, neste primeiro volume, parte da produção literária feminina baiana dos últimos anos, com contribuições de mulheres. A atriz e poeta Elisa Lucinda, que escreve o prefácio, destacou que “este livro é um bálsamo, remédio necessário para olharmos a vida com os olhos amorosos, com os olhos que produzem paz, com os olhos grávidos de paz, os olhos dessa emoção. Um delicado tratado do testemunho feminino”.

Neve

Engana-se quem pensa que o nosso povo não gosta de frio. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), entre 2016 e 2017, o turismo de neve cresceu mais de 30%. Os brasileiros são maioria nas temporadas de inverno de Bariloche, Las Leñas e Ushuaia, na Argentina. E no Valle Nevado, Portillo e Chillán, no Chile.

Honraria

No último dia 31, o empresário Francisco Sales Gonçalves de Carvalho, do ramo de distribuição de produtos hospitalares, recebeu na Casa do Comércio, o título de Comerciante do Ano 2018 e a Medalha Visconde de Cairu. A honraria foi concedida pela Fecomércio-BA (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia) durante solenidade para convidados, tendo como anfitrião o presidente Carlos de Souza Andrade.

Documentário

A gravadora Deck lançou o documentário Tudo pela música, dirigido por Daniel Ferro. O filme mostra justamente esse cenário de mudanças no mercado musical independente nos últimos 20 anos. Em 18 meses, o diretor foi atrás de personagens importantes para a música e a cultura do País – os produtores André Midani, Nelson Motta, Washington Olivetto e Roberto Menescal, além de Pitty, Teresa Cristina, João Donato e Elza Soares.

Palestra em Sampa

Na semana passada, o advogado e procurador do Estado da Bahia Djalma Silva Júnior esteve em São Paulo para ministrar palestra no Fenalaw 2018, maior evento jurídico da América Latina. Mestre em políticas sociais e cidadania, o advogado falou sobre a importância da estratégia na advocacia, como uma ferramenta para realizar análise de cenários e, assim, garantir os melhores resultados.

Em alta

O nosso cinema brasileiro está com tudo. Em 2017, o Brasil atingiu novo recorde de lançamento de filmes nacionais em cinemas de todo o país. Segundo o Anuário Estatístico, divulgado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), ao todo foram exibidos nas salas de cinema comerciais 160 longas-metragens brasileiros, 18 a mais que no ano anterior, quando foram exibidas 142 produções. Segundo a Ancine, o filme brasileiro mais visto no ano passado foi Minha Mãe é Uma Peça 2, reproduzido em 1.043 salas.

Gabriela Pugliesi se casou com o baiano Erasmo Viana em abril do ano passado

A influencer fitness Gabriela Pugliesi, que se casou com o baiano Erasmo Viana em abril do ano passado, abre sua nova casa para a edição de novembro da Glamour Brasil, que acaba de chegar às bancas. Na entrevista, Pugliesi conta que eles queriam um lar em que pudessem acomodar uma família, os três cachorros, hóspedes (a família dele é de Salvador) e amigos. Encontraram, então, nesta casa alugada de 320 m² próxima ao Parque Ibirapuera, em São Paulo, o lugar ideal para fincar raízes.

Carlos Jereissati Filho lança em 2019 um e-commerce

O Brasil é um dos países que registram as maiores taxas de crescimento em e-commerce no mundo. De olho nesse público, Carlos Jereissati Filho lança em 2019 um e-commerce para chamar de seu. Intitulada de Iguatemi 365, a loja virtual (em formato de marketplace) reunirá mais de 64 marcas presentes no centro de compras.

A dentista Helaine Meyer, que comemorou mais uma primavera, no último dia 26, em tarde cheia de amor, com o neto Igor Carvalho.

