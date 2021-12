Loja lança coleções para Réveillon e Alto Verão

Amanhã, a partir das 18h30, a multimarcas Briss, que fica localizada na Pituba, apresentará as coleções Réveillon e Alto Verão, no Spazio Empresarial. O editorial traz a top blogueira Júlia Sampaio, fotografada por Renata Marques com looks que revelam as principais tendências para a alta temporada. As coleções reúnem as marcas Farm, Más Animale, Rock Lolla, Open, My Place e Tuart. O promoter Ginno Larry assina a lista de convidados para a noite que será embalada pela música do cantor Lu Lutte.

Novo livro

O especialista em educação financeira Reinaldo Domingos acaba de lançar sua nova obra Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em Primeiro Lugar. O livro traz um novo olhar para o conceito de empreendedorismo, onde o empreender não se restringe apenas ao campo empresarial, mas em todos os aspectos da vida.

Cotas para mulheres

A empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, quer apresentar ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, uma série de propostas para maior inserção de mulheres no mercado de trabalho. Defende até cotas para o mulherio nos conselhos das empresas, o que, certamente, não fascinará Bolsonaro.

Harém

Situado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Harém acaba de confirmar novidades para a folia em 2019. O sistema all inclusive no próximo ano contará com o restaurante italiano mais famoso e tradicional da cidade, o Alfredo. Além disso, o Bravo Burger e o Temaki do Mariposa também integrarão o time. Para fechar a rodada de novidades, a Diva Entretenimento, produtora responsável pelo Harém, confirmou o uísque número um do mundo o Johnnie Walker Red Label, a vodca holandesa Ketel One e o gim inglês Tanqueray para o serviço do camarote. Para animar os convidados, atrações como Thiaguinho (quinta), Ferrugem (sexta), Chiclete com Banana (sábado), Timbalada (domingo), Psirico (segunda) e Harmonia do Samba (terça).

Novidades na Oculum

A Oculum Salvador, inaugurada há um ano no piso L2 do Salvador Shopping, não para de lançar novidades. A máquina de corte Facetadora, importada da França e de tecnologia de ponta, já está funcionando na loja. A ótica recebe a lente bruta do fornecedor e corta no tamanho adequado para a armação escolhida pelo cliente, que terá o seu produto em menor tempo. Outra aquisição da Oculum foi o Visio Office 2, um equipamento digital, também com tecnologia de ponta, que faz as leituras fisiológicas e comportamentais de cada cliente, personalizando cada vez mais essas lentes de acordo com a necessidade de cada cliente, já que com este equipamento, de última geração, as medidas são extremamente precisas.

A Oquei Entretenimento, dos meus queridos Rafael e Ricardo Cal, realiza no hotel Pestana do Rio de Janeiro um super Réveillon, batizado de Rioveillon. A noite organizada pelos baianos é all inclusive e promete tudo do bom e do melhor. Os ingressos custam US$ 400 ou R$ 2,5 mil.

A maravilhosa cantora Simone Sampaio avisa que no dia 1º de dezembro terá mais uma edição de aniversário da Maria Fumaça Big Boate. O agito será no Clube Espanhol, a partir das 22h. Comandando as pickups, os queridos DJs, Zobaida, Paulinho e Santana.

No dia 13 de dezembro, a partir das 18h30, na flag ship da Tidelli, o designer Manuel Bandeira lança as poltronas Iaiá Ioiô, no evento Tidelli Summer Holidays, que terá desfiles da Paradoxus | Trudys e R. de Sol

Os dias ensolarados e as noites quentes de verão inspiram o encontro do design da moda e de móveis da marca baiana, que vai receber seus convidados com sorvetes de frutas tropicais da Sorveteria da Barra, comidinhas e bebidas e nas músicas que vão embalar a alta estação. O agito promete!

Com 45 anos no mundo da gastronomia, a culinarista Elíbia Portela anuncia seu famoso curso de panetone e prepara as malas para uma temporada de um mês entre São Paulo e Rio Janeiro. A danada vai ensinar aos cariocas e paulistas sua famosa receita do pãozinho delícia da Bahia.

