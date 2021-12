Lázaro Ramos irá estrelar em filme baseado em clássico de Nelson Rodrigues

O baianíssimo Lázaro Ramos vai estrelar o filme O Beijo no Asfalto, baseado no clássico de Nelson Rodrigues. Na película, o ator será dirigido por Murilo Benício em uma adaptação que mistura teatro e cinema em preto e branco. Previsão de estreia em 2019!

Fernando Castro participou em Lisboa do lançamento Entre o Sono e o Sonho – Antologia de Poesia Portuguesa

O jovem escritor brasileiro Fernando Castro, que faz sucesso na Europa, agora desponta no Brasil com O Homem no Deserto e Primeiras Impressões Lisboetas, livro de poesias lançado na Bienal do Livro, em São Paulo. No último dia 21, Fernando participou em Lisboa do lançamento Entre o Sono e o Sonho – Antologia de Poesia Portuguesa, que reúne escritores de todo o mundo. Lançamento acontece em Lisboa.

No último domingo, o humorista Renato Piaba celebrou seus 61 anos, com um delicioso bolo, assinado pela Doce Encanto, de Cele Leal.

No último dia 22, a gatíssima Sophia Fernandez completou 15 anos. A comemoração foi em família com a supervisão da mãe coruja, Fátima.

Nova edição

Uma boa notícia para os fãs do poetinha. Chega às livrarias, pela Editora Cia. das Letras, a nova edição de Roteiro lírico e sentimental da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde nasceu, vive em trânsito e morre de amor o poeta Vinicius de Moraes. Nessa obra, que leva a assinatura do pesquisador Daniel Gil, tem ilustrações inéditas assinadas por Juliana Russo.

Boozy Brunch

Amanhã, das 10h às 14h, vai rolar a última edição do ano do Boozy Brunch, tradicional brunch mensal da Coffeetown Salvador. Especialidades americanas são servidas em um buffet montado no centro da cafeteria e bistrô, que fica localizada no Corredor da Vitória. Por um preço único (R$ 59,90), ovos e omeletes preparados na hora, miniempratados em serviço volante, além de sucos, cafés e um welcome drink à base da cerveja belga Hoegaarden e suco de laranja, em homenagem à primavera.

Clube do livro

Está em alta o número de clubes do livro no Brasil. Subiu de 300 para 800 entre 2014 a 2018. Seus integrantes pagam por uma assinatura (entre R$ 40 e R$ 80) e recebem em casa, no escuro, livros de todos os gêneros. Estimam-se que, neste ano, os clubes de livros faturem quase R$ 780 milhões num país onde 30% de sua população jamais comprou um livro na vida.

DetoxFit

Com o objetivo de proporcionar refeições saudáveis e balanceadas com comodidade, as nutricionistas baianas Amália Magalhães e Michelli Morgana desenvolveram o DetoxFit. O programa consiste na elaboração de um cardápio funcional, antioxidante e low carb que deve ser realizado durante cinco dias. Ao aderir ao programa, o cliente recebe uma bag térmica com a refeição do dia, café da manhã, lanches, almoço, jantar, além de estratégias que vão ajudar a acelerar o metabolismo. “Orientamos a deixar de lado o consumo exagerado de carboidratos refinados, como trigo, tapioca, fécula de batata, entre outros, que ativam a liberação de insulina pelo pâncreas, gerando um estoque de gordura visceral”, explica Amália Magalhães.

Bahia em novela

Desde o início da novela Segundo Sol, em maio, a Bahia é procurada por turistas interessados em conhecer algumas das paisagens exibidas na televisão. Para atrair ainda mais os viajantes, a Secretaria Estadual do Turismo iniciou a campanha ‘Bahia Cenário de Novela’. A apresentação itinerante em formato de roadshow percorrerá um total de dez cidades brasileiras para divulgar atrativos.

