Kéfera Buchmann e João Côrtes chegam em Salvador para pré-estreia do filme

Kéfera Buchmann e João Côrtes estarão em Salvador no dia 21 de janeiro para a pré-estreia do filme Eu Sou Mais Eu, dirigido por Pedro Amorim. No longa, Kéfera vive Camilla, uma cantora de sucesso que volta no tempo para quando tinha 17 anos e sofria bullying no colégio. João é Cabeça, o melhor amigo de Camilla e a quem ela recorre para tentar retornar ao presente. A produção Damasco Filmes e Universal Pictures estreia dia 24 de janeiro nos cinemas do Brasil.

Após 7 anos de pesquisas, a jornalista Joselia Aguiar lançou pela Editora Todavia, Jorge Amado: uma biografia.Identidade nacional

Chega às livrarias no primeiro semestre, pela Editora Todavia, O Brasil e seu duplo, de Luiz Eduardo Soares. A obra faz uma análise do cenário político brasileiro, propõe uma interpretação da identidade nacional do país pós-2013, em diálogo com Sérgio Buarque de Holanda e os tropicalistas.

Novo nome

A Clínica Osmilto Brandão (COB) começa o novo ano com novidade. Localizada no Mundo Plaza, a Clínica Derma Facce, pertencente ao mesmo grupo, passa a levar o nome de seu fundador. Os pacientes já atendidos na unidade localizada no Mundo Plaza vão contar com a qualidade de sempre. A antiga Derma Facce, agora Clínica Osmilto Brandão, permanece focada em dermatologia com profissionais qualificados, além de continuar aceitando diversos planos de saúde.

No dia 27 de janeiro, tem Marina Lima no Teatro Castro Alves. A cantora apresenta para o público baiano o seu novo disco lançado recentemente, Novas Famílias. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site www.ingressorapido.com.br.

Em fevereiro

No próximo mês, a HarperCollins Brasil lança novas edições de dois best-sellers dos anos de 1990. Quando Nietzsche chorou e A cura de Schopenhauer, do psicoterapeuta e professor, Irvin D. Yalom.

New face

Salvador receberá o Concurso Fashionista Verão ,que será realizado no dia 26 de janeiro no salão principal do Wish Hotel da Bahia. O evento está na sua 2ª edição e tem selecionado centenas de candidatos que concorrem a ter suas carreiras assessoradas pela agência Raí Silva, além da oportunidade de inserção no disputado mercado da moda. O evento contará com uma superprodução com quase 50 funcionários envolvidos, apresentações de dança e cerca de R$2000 (dois mil reais) em prêmios que serão distribuídos entre as 4 categorias, para os ganhadores faixas e coroas personalizadas, tratamento estético e agenciamento e assessoria de carreira pelo período de 6 meses com a agência Raí Silva.

Transtorno do déficit

“Nada dura para sempre, somente o amor de uma mãe”. É com essa frase que a escritora Margarete A. Chinaglia resume o enredo do seu livro Transtorno do Déficit de Atenção – TDA: sob o ponto de vista de uma mãe. A autora diz que pretende ajudar outras famílias que passam pelo mesmo problema, revelando todos os desafios que enfrentou com a sua filha, desde o diagnóstico na infância até a fase adulta. Margarete conta que descobriu que sua filha tinha Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) aos nove anos de idade. Ela diz que a luta foi grande. A família buscou apoio em médicos, psicólogos, psicopedagogos e em parentes. Mas ninguém conseguiu diminuir as angústias e medos que sentia. “Desde o diagnóstico, minha vida foi obter conhecimento, estudar e aprender a lidar com o diferente para ajudar minha filha com um único objetivo que ela fosse feliz”. Super leitura!

Enxaguada de Yemanjá’

O cacique Carlinhos Brown vai pilotar pela terceira edição da Enxaguada de Yemanjá. Promovido pela Candyall Entertainment em parceria com a Íris Produções, o evento que mistura música e poesia será realizado na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), no Rio Vermelho, às 16h. Os portões serão abertos às 15h. No palco, Brown, vai receber como convidados grandes artistas, proporcionando ao público mais um ‘daqueles encontros memoráveis’. Estão confirmados, os cantores Jorge Aragão, Dudu Nobre, Mariene de Castro e a banda Timbalada. Os ingressos já estão à venda e podem ser encontrados nos Balcões de Ingressos dos Shoppings.

Colônia de Férias

O Planeta Imaginário, localizado no Salvador Shopping (1º Piso), preparou uma Colônia de Férias com programação especial recheada de atrações lúdicas para as crianças de 3 a 12 anos, até o dia 01 de fevereiro. São diversas atividades como gincanas, jogos, futebol, teatrinho, música, recreação, games, espaço baby e oficinas para deixarem os pais relaxados enquanto os filhos se divertem com segurança e monitores.

