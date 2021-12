João Henrique Carvalho comanda pop store em loja de Salvador

Durante os meses de janeiro e fevereiro, João Henrique Carvalho comandará uma pop store, no Salvador Shopping, da loja Planeta Bolsas, que tem como foco a venda de materiais infantis e juvenis para as voltas as aulas. A rede, que já conta com 10 lojas em Salvador, prevê um crescimento nas vendas de 40% em relação a 2018. Sucesso total!

Chegando no Brasil

No próximo mês, chega às livrarias pela HarperCollins, o livro Só as partes engraçadas, da roteirista americana Nell Scovell, que escreveu para programas como Os Simpsons e Late Night Show with David Letterman, além de ter escrito discursos para autoridades, incluindo Barack Obama, quando era presidente. Na obra, Scovell aborda alguns casos de machismo que sofreu e também a falta de diversidade de gênero nos bastidores de programas famosos dos Estados Unidos.

Aplicativo para viajantes

O Google lança o app Touring Bird, para auxiliar os viajantes a planejarem sua viagem. Disponível online gratuitamente, a ferramenta lista as principais atrações de destinos populares pelo mundo, permite reservar passeios através de sites parceiros, ver dicas locais, conferir uma lista de tours gratuitos ou mesmo filtrar as atividades por categorias como “instagramáveis“, “sabor local” ou “fãs de história“.

Stranger Things

Será no dia 4 de julho, data da independência dos Estados Unidos, que acontecerá a estreia da 3ª temporada da série Stranger Things no canal Netflix. O Brasil é um dos países com maior interesse no título, segundo executivos da plataforma.

Devoção Popular

Até o dia 15 de fevereiro, o Porto Salvador Eventos irá receber a exposição Devoção Popular da artista franco-brasileira Chica Boyriven. A mostra, que possui o intuito de homenagear o povo brasileiro, terá como destaque bonecas costuradas em tecidos que irão ‘canonizar’ alguns cidadãos que iluminaram caminhos e contribuíram nas esferas cultural e social. A exposição com entrada gratuita funcionará no horário das 8h às 19h.

Documentário

Está sendo produzido um documentário sobre o saudoso cantor Emílio Santiago (1946-2013). A película Emílio Santiago e as sete aquarelas é um projeto do historiador Marcos Roza, que ainda pretende lançar um DVD com Wander Pires da Mocidade Independente de Padre Miguel cantando Emílio.

Novos apartamentos

Localizado em Ilhéus, o Cana Brava All Inclusive Resort acaba de inaugurar sua nova ala de apartamentos. Ao todo são 12 unidades para quatro pessoas, distribuídas em dois andares do prédio ao lado da piscina. Para o primeiro trimestre, o empreendimento confirma a ampliação da área de hospedagem, com a construção de 56 novos apartamentos.

Luiz Fernando Fogaça, que acaba de assumir o cargo de diretor executivo da CVC, tem muito o que comemorar

A CVC Corp somou R$ 13,26 bilhões em reservas confirmadas em 2018, um crescimento de 11,7% na comparação com 2017. No quarto trimestre, a empresa apresentou alta de dois dígitos em todas as suas frentes de negócio. Os três meses que encerram o ano totalizaram R$ 3,54 bilhões, alta de 18,4% para o 4T17. Para a CVC Corp, já era esperado que “as adversidades enfrentadas no segundo trimestre seriam transitórias".

No verão de Trancoso: Narcisa Tamborindeguy, Elba Ramalho, Bruna Barros e Fernanda Johannpeter.

Hoje é dia parabéns para Zé Eduardo. O apresentador da Record TV, que é líder de audiência na Bahia com o Programa Balanço Geral, celebra a nova idade com um jantar em família. Felicidades, Bocão!

