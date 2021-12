Iza e Caetano Veloso regravam música de Gal Costa

Na última sexta, foi lançado um novo single da parceria entre a cantora Iza e Caetano Veloso. A dupla regravou a música Divino Maravilhoso, consagrada na voz de Gal Costa, que chega acompanhada de clipe com imagens dos artistas no estúdio, sob direção de Gustavo Tolhuizen.

Praticidade em segundos

A tecnologia continua nos surpreendendo! Já pensou em digitalizar todas aquelas fotografias antigas que acabam ficando escondidas em caixas e gavetas? A Epson lançou um scanner pequeno, mas poderoso. O modelo, Epson FastFoto FF-640, digitalizar 30 fotos em meio segundo, ou seja, em apenas um minuto você será capaz de imprimir impressionantes 60 fotos. Se ao invés de fotos você desejar digitalizar documentos, o FastFoto também não decepciona: a máquina é capaz de digitalizar 45 páginas por minuto.

Mardi Gras

Em 2020, começará a navegar pelos mares, o Mardi Gras, novo navio da companhia de navegação norte-americana Carnival. A grande novidade da embarcação é uma montanha-russa, com 19 andares acima do nível do mar, que comporta até quatro pessoas. O veículo que levará os viajantes no brinquedinho chega a 65 km/h. O Mardi Gras, com 180 mil toneladas, é uma homenagem ao primeiro navio da empresa, lançado em 1972. A intenção da armadora é revolucionar o mercado de cruzeiros e, claro, surpreender os viajantes.

Aveda no Brasil

A Aveda, conhecida mundialmente por desenvolver produtos capilares profissionais com origem botânica, chega ao Brasil pelas mãos do salão paulistano Laces and Hair. Ao todo, são mais de 570 produtos, o que inclui linhas e itens dedicados aos cuidados com as madeixas e com a pele, tratamentos de cor e estilo, aromas Pure-Fume, maquiagem e acessórios para o dia a dia. A vice-presidente internacional da marca, Amanda Le Roux, contou que a vinda da grife para o Brasil dá início ao trabalho de atuação da Aveda na América do Sul. Segundo ela, o país só tem a agregar para a label por ser altamente consumidor no segmento de beleza. "Desde o início a Aveda fornece aos clientes exigentes produtos e serviços de prestígio com alto desempenho, que usufruem e se aproveitam do poder das plantas a favor da beleza natural”, afirmou Amanda.

Cortejo do Forte

Como divulgamos em primeira mão em 2018, o badalado Cortejo do Forte, o baile de Carnaval da Praia do Forte, acontecerá no dia 16 de fevereiro, no Hotel Via dos Corais. O agito, pilotado pelos empresários André Zenkner e Fernando Monteiro, custará R$280 (por pessoa), com sistema all inclusive, oferecendo espumante, whisky, caipiroska, cerveja, refrigerante, água e buffet volante, assinado pelo competentíssimo David Melo. Para animar a folia, a banda de metais Charanga de Canô, diretamente de Santo Amaro da Purificação, com um repertório recheado de marchinhas carnavalescas.

Estreia na folia

No dia 5 de março, o Bloco Sollares estreia no Carnaval de Salvador, no circuito Barra-Ondina, às 16h. Para quem curte música eletrônica, essa é uma excelente opção. Comandando os foliões, um super trio e uma picape com revezamento de Dj’s. A ideia do projeto é marcar a história do carnaval baiano, revivendo no jovem a energia e o espírito carnavalesco, trazendo pra rua um bloco com dois grandes nomes da cena eletrônica mundial - Fisher (Austrália) e Chemical Surf - além de Djs locais que irão se revezar representando a música eletrônica residente. Os abadás já estão a venda no Sympla, na loja da Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) e através do site http://www.salvadortickets.com.br.

Exposição no convento

O Pestana Convento do Carmo receberá entre os dias 27/01 e 24/02 a exposição fotográfica Salvador Outros Olhares, de autoria dos fotógrafos Amauri Oliveira, Elber Paz, Luidi Andrade, Manuel Chagas e Mateus Morbeck. A mostra tem como objetivo a difusão da cidade de Salvador sob a perspectiva aérea, na qual revelará a capital baiana por ângulos pouco convencionais e com diversas nuances e peculiaridades mostradas por meio das lentes dos fotógrafos. “O Pestana Convento do Carmo é um autêntico museu por todas as obras que estão lá inseridas e por todo o seu histórico. Para este ano de 2019, pretendemos implementar um conjunto de ações que potencializem e dinamizem ainda mais o hotel e o destino de Salvador” – refere Pedro Botelho, Brand Manager do Pestana Hotel Group.

A convite do empresário e restaurateur Rogério Fasano, a queridíssima chef Tereza Paim leva o tempero poderoso da Casa de Tereza para o restaurante do Hotel Fasano, recém-inaugurado na Praça Castro Alves

O cardápio de comida baiana, com pratos selecionados pela chef para agradar ao paladar de baianos e turistas, está disponível no almoço e jantar. Fazem parte do menu o Mix de Abará e Acarajé com Vatapá, as famosas Moquecas de Peixe, Camarão e Mista, além do Camarão ao Molho de Mangaba com Arroz de Coco Verde e da Cocada de Forno, como sobremesa. “Sinto uma felicidade enorme em ver que a minha comida que leva a marca da nossa baianidade, com toda sua riqueza cultural, passa, agora, a andar ao lado do ícone do Brasil que é a cozinha do Fasano”, disse Tereza.

Como contamos aqui em primeira mão, Glória Maria esteve no começo do ano curtindo o Club Med de Grand Massif Samoëns Morillon, nos Alpes franceses. “Férias! Família e amigos mais que queridos!”, escreveu a apresentadora no Instagram ao compartilhar um clique com as filhas, Maria e Laura, o casal Janick Daudet (Presidente do Club Med) e Simone Cavaliere, e os filhos deles, Juju e Luca.

Agatha Moreira e Rodrigo Simas passaram as férias em Caraíva (Sul da Bahia). Coladinhos, os dois posaram na maior paz e tranquilidade numa rede… O namoro, como se vê, vai muito bem, obrigado.

adblock ativo