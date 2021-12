Grupo Boticário irá abrir vagas de emprego na Bahia

A convite do Grupo In Press, estivemos com o queridíssimo Artur Grynbaum, presidente do Grupo Boticário (leia-se Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, The Beauty Box, Multi B e Vult). O bate-papo aconteceu na semana passada em São Paulo, no tradicional almoço de fim de ano da maior rede de franquias do Brasil. O executivo, que estima crescimento mínimo de 7% no faturamento para 2019, nos contou que a partir do ano que vem estará disponibilizando vagas de emprego na fábrica do Boticário em Camaçari. Ele ainda afirmou que a estimativa da companhia é abrir 40 lojas e que o orçamento do próximo ano está em torno de R$ 300 milhões, mesmo valor desembolsado em 2018. “Nós acreditamos muito no nosso papel de promover este Brasil que funciona, o Brasil que dá certo”, disse o executivo, que nos próximos meses irá inaugurar duas lojas do Boticário na Bolívia.

Eletric Body

A partir de hoje começa a funcionar no térreo do Shopping Cidade, no bairro do Itaigara, a primeira academia de eletroestimulação do Norte e Nordeste, a Eletric Body. O método é uma tecnologia alemã que ficou conhecida mundialmente por garantir resultados comprovados – tanto cientificamente quanto por praticantes famosas, como Cláudia Raia, Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, Bruna Marquezine, Carolina Dieckmann e Grazi Massafera, entre outras celebridades que já se declararam adeptas da eletroestimulação muscular por meio dos posts nas redes sociais. A exclusividade chega à capital baiana pelas mãos do casal Mateus e Juliana Bulhões.

Feijoada do Xupisko

As produtoras Xupisko Produções e Diva Entretenimento anunciam mais uma edição da tradicional “Feijoada do Xupisko”. O evento será realizado no sábado, dia 19 de janeiro, no Wish Hotel da Bahia. O agito, que começa a partir 14 horas, vai oferecer serviço all inclusive premium com bufê de feijoada do Pereira. Para ferver a pista, o som contagiante do cantor Jau e da banda Batifun.

Os contos

Acaba de sair do forno, pela Companhia das Letras, o livro Os contos, uma obra completa de Lygia Fagundes Telles, que é considerada, por acadêmicos, críticos e leitores, uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Aos 95 anos, Lygia, sempre que pode, participa de feiras de livros e congressos realizados não só no Brasil, mas também em Portugal, Espanha, Itália, México, Estados Unidos, França, Alemanha, República Tcheca, Canadá e Suécia, países nos quais foram publicados seus contos e romances.

Diesel Living

Para os baianos que adoram investir nos Estados Unidos uma boa notícia. A Diesel está ingressando no setor imobiliário. A empresa italiana especializada em jeans firmou acordo com o Bel Invest Group para construir seu primeiro complexo residencial, nomeado Diesel Living, em Miami, Flórida. O edifício Diesel será construído na vibrante área de Wynwood e contará com 143 unidades residenciais com design Diesel Living, bem como aproximadamente 2.200 metros quadrados de espaço de varejo.

Homens gastam mais

Pesquisa mostra que homens estão gastando mais do que as mulheres quando o assunto é comprar roupas. Dados da Kantar Worldpanel apontam que 75 milhões de pessoas compraram roupas nos 12 meses terminados em agosto deste ano. Em comparação com o mesmo período de 2015, a frequência aumentou de 4,5 vezes para 5, sendo quase uma vez a cada dois meses. No entanto, o desembolso médio por visita, atualmente em R$ 86, apresentou redução de 11% em 2018 em relação a 2017. Pasmem: a Kantar Worldpanel analisou mulheres e homens separadamente. Resultado: elas fizeram seis visitas às lojas, gastando R$ 84 em média, apostando mais em blusas, calças e vestidos, enquanto que os rapazes foram cinco vezes aos pontos de venda, investindo R$ 88 em média, levando calças, bermudas e camisetas.

Quem pode, pode

Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, escolheu um dos mais luxuosos spas do país, para repor as energias, após derrota no primeiro turno das eleições para presidente do Brasil. A ex-senadora esteve em uma fazenda de 550 hectares no município de Lapa, a 85 km de Curitiba, Paraná, onde funciona desde 1972 o Lapinha SPA. Lá, um pacote de hospedagem de uma semana custa de R$ 6.800 a R$ 11.912. Entre outros atrativos e serviços, o Lapinha oferece horta orgânica, piscinas aquecidas e uma equipe médica 24 horas à disposição dos clientes.

O antenadíssimo Diogo Cunha esteve circulando por Dubai, polo potencial de entretenimento

O empresário baiano viajou para fechar algumas parcerias com gestores locais na área da diversão e lazer para sua empresa de marketing promocional, a Mais Top, e também realizar pesquisar para as empresas do grupo DC Entretenimento, que é responsável pelo Zen Salvador e Bão Petiscaria, ambos localizados no bairro do Rio Vermelho, e a HDMI Produções Artísticas. “Já havia iniciado algumas negociações a distância para sentir como poderia desenvolver algumas parcerias por aqui. Desta vez resolvi vir para concretizar alguns negociações, prospectar novos negócios, pesquisar as tendências do mercado, as novidades do que há de melhor no mundo do entretenimento, e aproveitar um pouco dessa cidade que me deixou alucinado com tantas opções de lazer, temos um grande potencial por aqui e vamos explorar isso. “Vêm muitas novidades por aí”, disse Diego, que está sempre inovando na noite baiana.

No último dia 6, o querido Sérgio Nogueira Reis foi condecorado com a Medalha Thomé de Souza

No Plenário Cosme de Farias, o advogado baiano, que estudou a justiça em vários países do mundo, foi conduzido pela esposa, Tânia Motta Nogueira Reis, e a filha, Diana. O vereador Téo Senna (PHS), autor da proposta, destacou o seu trabalho social, há 35 anos, na Constituição e na consultoria jurídica que realiza gratuitamente para dezenas de ONGs da capital baiana. Sérgio Nogueira Reis, que é autor de cinco livros, é também candidato a desembargador do Tribunal de Justiça pela OAB, com eleições marcadas para o próximo dia 19.

Amanhã, a aniversariante Analuzia Moscoso de Carvalho recebe as amigas do coração, a partir das 18h, no Wish Hotel da Bahia. Como todos anos, o aniversário da médica baiana é um dos mais concorridos. O agito promete!

