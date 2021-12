Grife baiana será lançada nesta quarta com show da proprietária

Na próxima quinta, será lançada a grife baiana, OCanto. O agito fashion, acontece das 16 ás 21 horas no Kawai, no Rio Vermelho. Além do pocket desfile, outra grande atração será o show da queridíssima Jamile Vieira, empresária criadora da marca, que se divide entre os ofícios de cantora e advogada. “A minha experiência profissional na música, a necessidade de criar figurinos para shows e apresentações aumentaram o meu interesse sobre moda e o desejo de criar uma marca. Agora, estou realizando este sonho”, conta Jamile. Vale lembrar, que no primeiro momento os modelitos by OCanto serão comercializados em multimarcas e através do site.

No Candyall

Após 11 anos sendo realizado no Museu du Ritmo, os ensaios de verão da Timbalada voltam a acontecer no Candyall Guetto Square, no bairro do Candeal. Os ingressos custam R$ 80 e R$ 120. A festa, intitulada Reguettho, segue nos dias 3, 10 e 17 de fevereiro, sempre aos domingos, às 17h. A assinatura do agito é da Oquei Entretenimento, dos irmãos Rafael e Ricardo Cal.

Chega de plástico

Acaba de ser lançado pela Editora Sextante, um livro-manifesto chamado Chega de plástico. Em formato de bolso, ele vem ilustrado com 101 dicas de como qualquer pessoa pode evitar o uso do plástico descartável (como na hora de fazer compras, limpar a casa, comer e beber fora).

Medo de voar

A boa notícia é para você que morre de medo de voar. Um aplicativo, criado por um piloto, promete minimizar o pânico na hora de viajar de avião. Batizado de “SkyGuru”, o app – que está disponível para Android e IOS, tem como objetivo acalmar o passageiro medroso através de informações técnicas, como por exemplo, identificar e explicar barulhos, movimentos, variações de altitude, onde é provável haver turbulências etc.

Óculos de sol

A Victoria's Secret acaba de lançar uma coleção de óculos de sol. A linha conta com os modernos micro-óculos de gatinho ou redondo, óculos-máscara, logomania e aviador oversize. Alguns itens trazem nas lentes minúcias como estrelas. Os acessórios variam de USD 65 a USD 129, o equivalente entre R$ 260 a R$ 515. Também dá para personalizar a peça ao próprio estilo com cordinhas metalizadas ou em neoprene. Tais adornos custam USD 8, o mesmo que R$ 32. A coleção está à venda nas lojas físicas e no e-commerce da marca. Para alegria das brasileiras, os produtos são entregues por aqui.

Depressão

Ficar muito tempo nas redes sociais pode causar depressão. E as meninas adolescentes são duas vezes mais propensas que os meninos a apresentar sintomas, segundo estudo do University College London (UCL) divulgado em Londres. Ativistas pediram ao governo britânico que reconheça o risco de páginas como Facebook, Twitter e Instagram para a saúde mental dos jovens. Uma em cada quatro meninas analisadas apresentou sinais clinicamente relevantes de depressão, enquanto o mesmo ocorreu com apenas 11% dos garotos, segundo o estudo. Os pesquisadores constaram que a taxa de depressão mais elevada é devido ao assédio online, ao sono precário e a baixa autoestima, acentuada pelo tempo nas mídias sociais. Os pesquisadores pedem aos pais e responsáveis políticos que deem a devida importância aos resultados do estudo.

Poemas de amor

Uma boa notícia para os leitores românticos. O livro Vinte Poemas de Amor e uma Crônica Desesperada, em edição bilíngue (português-espanhol), do poeta baiano Valdeck Almeida de Jesus, está à disposição de leitores no site Caminhos da Leitura, da Secretaria de Cultura do Município de Salvador. A obra reflete um amor não realizado por uma pessoa conhecida através de cartas e outra através de redes sociais. Ambas são do Triângulo Mineiro, e nenhuma das duas foram encontradas pessoalmente, nesse trânsito que durou mais de trinta anos. As ilustrações do miolo e capa são de Zezé Olukemi, grafiteiro baiano.

O La Taperia abrirá pela primeira vez as suas portas no dia 02 de fevereiro, quando acontece a badalada festa de Yemanjá no Rio Vermelho.

O restaurante espanhol do Chef José Morchon, oferecerá um serviço all Inclusive com uma programação deliciosa e exclusiva com o melhor da gastronomia catalã, misturado aos típicos quitutes da cozinha baiana. Agitando a festa o som do DJs Secretinho e Rafabela. “Vamos juntos festejar Iemanjá, ouvindo boa música, comendo as delícias da cozinha espanhola e baiana, com a vista maravilhosa do mar de Salvador” disse o chef Morchon que também comandará as pickups da festa. Investimento: R$ 220.

O queridíssimo Danniel Vieira acaba de lançar seu novo CD ao vivo de verão, gravado no show realizado em Salinas das Margaridas, no finalzinho de 2018. O CD conta uma faixa inédita, a música Recaidazinha, uma composição de Lucas Kart (vocalista da banda Kart Love), Matheus Kennedy, Rafael Lemos e do radialista Dinho Júnior.

No último dia 13, os gatos Danielle Feitosa e Erik Troelsen disseram sim ao amor na Igreja Nossa Senhora da Vitória. O festão para celebrar a união do casal aconteceu no cerimonial Solar Cunha Guedes.

