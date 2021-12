Gravação de DVD de Ivete Sangalo recebe assinatura de Gringo Cardia

A gravação do DVD de Ivete Sangalo, que vai acontecer em São Paulo no dia 8 de dezembro, terá a assinatura de Gringo Cardia. O moço se consolidou no mundo artístico por criar uma nova linguagem nas áreas cenográficas de teatro, espetáculos de dança e shows.

Ana Claudia vai contar um pouco sobre como percebeu a importância do cuidado sobre o sofrimento

Amanhã, a escritora e especialista em cuidados paliativos Ana Claudia Quintana Arantes desembarca em Salvador para comandar o bate-papo: Conversas sobre a morte – Um jeito bom de viver melhor, às 19h30, no Teatro Eva Herz – Livraria Cultura (Salvador Shopping). Durante o evento, aberto para médicos, profissionais da saúde e interessados pelo tema, a renomada convidada, que possui anos de experiência em geriatria, vai contar um pouco sobre como percebeu a importância do cuidado sobre o sofrimento e que lidar com a morte é, principalmente, apaixonar-se pela vida.

Em 2019, a maravilhosa Nana Caymmi irá lançar um CD só com composições de Tom Jobim. O projeto terá arranjos assinados por Dori, irmão da cantora.

Gustavo Vedovato é o mais novo contratado da Kayak

Kayak, maior ferramenta de planejamento de viagens do mundo, anuncia a contratação de Gustavo Vedovato para reforçar sua atuação no Brasil. O profissional, dotado de ampla experiência no setor de tecnologia, estará comprometido em deslanchar a plataforma no mercado nacional. Anteriormente, o executivo atuou com desenvolvimento de negócios digitais em grandes empresas de tecnologia, como Baidu, Positivo Informática e IBM.

Hotel em Trancoso

No dia 1º de dezembro, o Grupo La Torre, de Porto Seguro, irá inaugurar o Hotel Boutique Casa La Torre, no famoso Quadrado de Trancoso. O empreendimento terá oito quartos, sendo o único na região a oferecer vista para o mar de dentro das acomodações.

Parceria fechada

A partir de agora, clientes Vivo TV poderão assistir aos conteúdos da plataforma de streaming Netflix diretamente via decodificador da operadora. As empresas anunciaram a parceria que torna a Vivo a primeira operadora de telecomunicações no Brasil a oferecer o serviço junto a outros canais de TV por assinatura.

Em Salvador

No próximo dia 27, um dos fundadores do Mahamudra, Jonathan Merlo, a nutricionista Verena Ávila e a influenciadora Verônica Almeida aterrissam na capital baiana para ser padrinhos da Track&Field Experience Cycling e da Santander Track&Field Run Series Villa Forma. As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma de experiências esportivas da marca: www.tfsports.com.br.

Fora da Ordem

Nos dias 27 de outubro e 3 de novembro, acontecerá às 20h, no Teatro Módulo, a apresentação de Fora da Ordem, primeiro espetáculo solo de Lelo Filho, com mais de 35 anos de carreira. Inspirada numa canção homônima de Caetano Veloso, a peça aborda temas como: ditadura, racismo, homofobia, violência, guerras santas e intolerância social.

Homenagem a Beto

O sucesso de Beto Falcão em Segundo Sol é tão grande que a Casacor Bahia deste ano ganhou um espaço em homenagem a ele. O estúdio masculino assinado pela talentosa designer de interiores Cátia Bacellar faz uma referência ao protagonista da trama e foi pensado para expressar o estilo casual chic do homem jovem, elegante e antenado com as tendências. A mostra, que acontece na Chácara Baluarte, segue até o dia 11 de novembro, funcionando de terça a domingo, das 16h às 21h. A entrada custa R$ 40.

