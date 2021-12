Giovanna Antonelli lança linha de bolsas com empresa carioca

Giovanna Antonelli é uma danada. A atriz desenvolveu sua nova linha de bolsas em parceria com o time de estilo da empresa carioca Semax, com um material que é a cara da estação: a palha chic. Além disso, também apostou em formatos irregulares e divertidos.

No dia 3 de novembro, o ator Luiz Salem estreia nova temporada, no Teatro Eva Herz, em Salvador, do Stand Up Musical #ONOVOBAIANO. O espetáculo é uma bem-humorada resenha das aventuras e desventuras dos que buscam novos rumos e diretrizes na vida.

No próximo dia 31, o professor Tadeu Ferreet estará tomando posse como gerente de carreiras da Ucsal. A cerimônia, que acontece às 10 da manhã no Auditório Térreo do Campus de Pituaçu, terá na mesa de honra o padre Maurício (reitor da Ucsal) e o pró-reitor professor Paulo Costa.

Mestre e doutor em prótese dentária e implantodontia, o dentista Eduardo Oliva ministrou palestra no Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba), que aconteceu de 25 a 27 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel.

Rolex

Após quatro anos lutando na Justiça, a Rolex conseguiu, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), o título de marca de “alto renome”. A partir de agora, no Brasil, nenhuma empresa poderá usar o mesmo nome, ainda que num ramo diferente de atuação. Em tempo: o modelo mais vendido no Brasil da fabricante suíça é o Submariner, que suporta até 100 metros submerso. Seu valor no Brasil varia entre R$ 33 mil e R$ 38 mil aproximadamente.

Pesquisa

As redes sociais continuam influenciando fortemente os viajantes. Mais da metade dos turistas brasileiros faz suas malas pensando no impacto que cada peça terá em seus perfis. Pelo menos é isso que constatou a pesquisa encomendada pela Booking.com, que contou com 21,5 mil participantes de 29 países, sobre o impacto das mídias digitais sobre seus usuários. O estudo revelou que 60% dos turistas brasileiros se arrumam pensando na repercussão que seus looks terão online e 27% se sentem pressionados a comprar roupas novas para sair de férias.

Maria Madalena

O antenadíssimo Rodrigo Alvarez, correspondente da Globo em Paris, está finalizando mais um livro da série de best-sellers religiosos que começou com a história de N. Sª. Aparecida. Agora, vai abordar a vida de Maria Madalena, a discípula que era prostituta.

Festival em Feira

A primeira edição do FestVou na cidade de Feira de Santana acontecerá no dia 25 de novembro. O festival acontece no Estádio Joia da Princesa, a partir das 15h com shows de Henrique & Juliano, Marília Mendonça, Léo Santana, Sorriso Maroto e Xand Avião. O evento tem assinatura da Central Mix Produções e os ingressos estão sendo vendidos nos Balcões de Ingressos Central Mix (Shopping Boulevard, Centro Comercial Maria Luiza e Mercado de Arte). O agito promete!

Grana Padano

O Restaurante Bella Bistrot, localizado na Rua Minas Gerais, na Pituba, promove o Festival Grana Padano. Sempre às quartas e quintas-feiras, no horário do jantar, das 19h às 23h, os amantes do irresistível queijo italiano da Planície Padana terão encontro marcado, ao lado da família e dos amigos. O festival leva assinatura da chef Ana Robéria – que faz parte da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL) –, apresentando sete opções de prato com o ingrediente principal do evento, o queijo de personalidade forte Grana Padano, com combinações, texturas e misturas que prometem encantar o paladar do público.

adblock ativo