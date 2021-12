Gilbeto Gil se apresentará em 2019 no TCA

Anotem na agenda: Gilberto Gil se apresentará, no dia 9 de fevereiro, no Teatro Castro Alves. No palco, a turnê do disco Ok, ok, ok. Imperdível

Jorge Ramalho ministrará a palestra do Projeto Crescer

Autorrealização é tema da próxima palestra do Projeto Crescer, que acontecerá amanhã, às 19h, no auditório do Salvador Shopping. O assunto será proferido pelo coach executivo e empresarial, Jorge Ramalho, especialista no assunto. Ele afirma que realizar-se é a grande busca na atualidade, em todas as esferas e âmbitos, e, para encontrar a própria realização, as pessoas devem ultrapassar o que chama de quatro dimensões: a das ideias, a intelectual, a das providencias e a execução. A palestra é gratuita e as inscrições estão abertas por telefone (71 99145-2287/ 98677-3093) ou e-mail (posunicon@gmail.com).

Curso de megahair será realizado em Salvador no mês de outubro

Acontecerá em Salvador no dia 29 de outubro em local ainda a confirmar, o primeiro curso de megahair realizado pelas cabeleireiras das estrelas, Michele e Danieli Borges. Conhecidas por fazer a cabeça de diversas famosas, a dupla trará a Salvador a técnica das microcápsulas de queratina, quase invisíveis e pouco perceptíveis ao toque: “A equipe da Mega Hair SP está muito empolgada em ensinar e trocar informações com os profissionais da Bahia. Quem tiver interesse em se matricular, é só ligar no tel 11 959298297 ou mandar um direct no nosso Instagram @megahairsp. Estamos aguardadando vc!”, diz Michele, que cuida dos cabelos das apresentadoras Lívia Andrade e Beca Milano, do SBT, Renata Alves da Record e da atriz Natália Rodrigues da Rede Globo, entre outras.

No dia 21 de outubro, a partir das 17 horas, na Área Verde do Othon, Lincoln estará soltando a voz no lançamento do Harém, que traz pela primeira vez a Salvador Gustavo Mioto.

Nova plataforma

O YouTube Music, do YouTube, novo streaming de música, já está operando no Brasil. O aplicativo, que já funciona em 21 países, chega para concorrer com plataformas como Spotify e Deezer. A plataforma Music disponibilizará cerca de sete mil playlists, que terão seus materiais distribuídos livremente em formato digital. Além dos formatos em áudio, os artistas poderão apresentar vídeos exclusivos, shows ao vivo, remixes e até mesmo uma rádio pessoal, que trará versões inéditas de canções e trabalhos paralelos de cada músico.

Cachorro recepcionista

Os pets estão dominando o mundo. O Hotel Nikko, na Califórnia (Estados Unidos), contratou um cão para a recepção do empreendimento. O pequeno Buster, da raça Morkie, recepciona os hóspedes, faz companhia e posa para selfies. A reação do público foi tão positiva que o empreendimento tematizou alguns de seus apartamentos, que são decorados com réplicas de pelúcia do cachorro. O famoso Buster também pode ser levado para casa no final da estada. Por US$ 29, o hóspede adquire a réplica do cãozinho e ainda colabora para a caridade, já que parte da renda obtida com a venda do bichinho é encaminhada para instituições que cuidam de animais abandonados.

Em 2019

Será lançado no Brasil em 2019 o livro “Puddin’”, romance da escritora americana Julie Murphy, de 32 anos. Trata-se de uma continuação de “Dumplin’”, que vai virar filme pela Netflix, com a atriz Jennifer Anniston. A obra, que sairá pela editora Valentina, fala de gordofobia, bullying e direitos humanos.

Diva na telona

Alexandro Haddad, o empresário e produtor que trabalhou com Rogéria (1948-2017), está finalizando um documentário sobre a vida e a obra da atriz e cantora, que morreu em setembro de 2017. “Rogéria, senhor Astolfo Barrozo Pinto”, terá entrevistas de Jô Soares, Aguinaldo Silva, Jane Di Castro, Betty Faria entre outros artistas e pessoas que conviveram a grande diva. O doc-ficção apresentará a vida de Rogéria desde a infância, passando pelo auge de sua carreira na TV e no teatro. O MinC já autorizou captar R$ 802 mil para a realização do filme.

Gastronomia asiática

A capital baiana acaba de ganhar o Buddha Bistrô Asiático. Ele fica localizado na Rua das Rosas, 492 (Pituba), e traz autênticos sabores asiáticos que reúnem ingredientes regionais e tradicionais, como coentro, leite de coco, amendoim, pimentas e outros temperos, criando sabores surpreendentes. O cardápio contou com a consultoria do chef australiano Richard James, que tem mais de 20 anos atuando na área gastronômica. Para Renata Pinheiro, sócia e responsável por marketing e gestão do restaurante, o Buddha é um espaço de conexões. “Queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência memorável e não apenas uma refeição, por isso, reunimos especialistas em gastronomia, coquetelaria, atendimento e marketing. Com a energia que priorizamos no ambiente, o bom atendimento, preço justo e uma comida deliciosa, de qualidade e nutritiva, queremos oferecer ao nosso público um momento de conexões e boas histórias para contar”, conta Renata.

