Gal Costa realiza show no Teatro Castro Alves em fevereiro

Dia 1º de fevereiro tem a maravilhosa Gal Costa, às 21h, no Teatro Castro Alves. A baiana, que está sempre inovando com a sua poderosa voz, apresentará o show A Pele do Futuro, título do seu 40º álbum. Com um repertório recheado de canções inéditas de compositores das mais variadas gerações, Gal também mostra novas versões para seus maiores sucessos em 53 anos de carreira, como Festa do Interior (Moraes Moreira e Abel Silva), Sua Estupidez (Roberto Carlos), entre outras. Em março ela faz o registro audiovisual com duas apresentações do show, na casa Natura Musical, em São Paulo. Os ingressos para A Pele do Futuro em Salvador já estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista, ou no site.

Na Chapada

Na semana passada, a linda Grazi Massafera foi repor as energias na nossa Chapada Diamantina. A atriz curtiu passeios na natureza e trilhas

por cachoeiras e cavernas. A ex de Cauã Reymond foi acompanhada de um grupo de pessoas, todas devidamente equipadas com capacetes e lanternas.

No Brasil

Nascida nas famosas praias australianas e conhecida pelos seus produtos de pele com um glow icônico, a Becca chega ao Brasil com fórmulas de tecnologia inovadora e cores para todos os tons de pele. Entre os produtos à venda está o iluminador Shimmering Skin Perfector Prossed Highlighter, o best-seller da marca, que possui uma textura cremosa que ilumina e realça as partes do rosto com um acabamento glow. Junto com ele chega também a Ultimate Coverage 24 Hour Foundation, base de alta cobertura com 24 horas de duração e resistente a água, enriquecida com pigmentos intensos e 22% de água na composição.

Racismo

Dados divulgados no Seminário Jornadas da Diversidade – promovido pelo movimento #Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, mostra que, para 54% dos negros até 34 anos no Brasil, o preconceito de cor é mais presente no ambiente corporativo. Dos 70% que dizem haver racismo nos processos seletivos, 30% afirmam já ter vivido o problema. Triste Brasil!

Em 2021

Uma boa notícia para o turismo brasileiro. Em 2021, a rede Karisma Hotels & Resorts inaugurará no Brasil um empreendimento temático da marca Nickelodeon. O local não foi divulgado e permanecerá, por ora, confidencial, afirma a rede. Essa será a terceira unidade da marca Nickelodeon em solo brasileiro, que já está presente na República Dominicana e, no ano que vem, abre portas na Riviera Maia, no México. Com a marca, que explora seus diversos e icônicos personagens infantis, a Karisma afirma querer “redefinir as viagens em família pela ótica de entretenimento e serviço de alto padrão”.

Ruas valiosas

México, Buenos Aires e Rio de Janeiro abrigam as ruas comerciais mais caras da América Latina, de acordo com o relatório Main Streets Across the World 2018, elaborado pela consultoria imobiliária Cushman & Wakefield. A primeira posição do ranking é ocupada pela avenida Presidente Masaryk, no México. O aluguel de instalações na avenida mexicana é de 1.063 dólares por metro quadrado ao ano. A segunda rua comercial com o aluguel mais caro da América Latina é a Flórida, em Buenos Aires. O preço do aluguel na rua argentina é de 774,4 dólares por metro quadrado ao ano; enquanto no terceiro lugar do ranking da Cushman & Wakefield está a rua Garcia D’Ávila, no Rio de Janeiro, cujos aluguéis custam em torno de 746,3 dólares por metro quadrado ao ano.

John Charman, presidente do conselho de diretores e CEO da Sompo International

A Sompo International Holdings Ltd. (Sompo International), uma companhia especializada na área de seguros & resseguros do segmento não vida com sede nas Ilhas Bermudas, acaba de anunciar que, a partir de 1º de abril de 2019, John Charman, atualmente presidente do conselho de diretores e CEO da Sompo International, será promovido a CEO da área de seguros internacionais na Sompo Holdings, Inc. (Sompo Holdings). Esse segmento dos negócios atualmente representa mais de 27% do lucro do Grupo Sompo Holdings, uma organização que conta com cerca de nove mil colaboradores em 30 países e regiões e que projeta alcançar mais de US$ 10 bilhões em prêmios emitidos até o ano de 2020. No Brasil, a Sompo Holdings atua por meio de sua subsidiária Sompo Seguros.

A estreia do Baile da Santinha, comandado por Léo Santana, acontecerá no dia 11 de janeiro, no Wet’n Wild, a partir das 21h. Além do show do gigante – anfitrião da noite –, grandes nomes da música subirão ao palco do evento com shows completos, como a dupla Henrique & Juliano, o cantor Xand Avião, a banda Saia Rodada e o DJ KVSH. O agito promete!

Paulo Michel é o novo CEO da Golden Tulip Brasil. O executivo tem mais de 24 anos de experiência em hotelaria e trabalhou por oito anos no BHG e, recentemente, atuou como CEO dos Hotéis Othon. Falando em Golden Tulip, a rede quer chegar a 30 hotéis no Brasil até 2023.

adblock ativo