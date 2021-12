Gal Costa lança "A Pele do Futuro" em setembro

Em setembro, Gal Costa lança pela gravadora Biscoito Fino "A Pele do Futuro". Além da canção de Gil, o novo trabalho, que também estará disponível em LP e nas plataformas digitais, conta com a participação de outros amigos ilustres da baiana.

Maria Bethânia, por exemplo, faz par em um dueto na faixa Minha Mãe. De Djavan, Gal cantará O Samba Dentro da Lei; de Erasmo Carlos, Abre Alas do Verão, com participação de Emicida. De Nando Reis, com quem Gal viajou junto com Gil no projeto Trinca de Ases, a faixa Mãe de Todas as Vozes.

"Blitz – O Filme"

Evandro Mesquita anda no maior pique com a gravação de "Blitz – O Filme", que conta a história da banda que foi sucesso na década de 1980 e que continua conquistando gerações.

Dirigido por Paulo Fontenelle, o documentário vai ter entrevistas, relatos dos integrantes e fotos raras de arquivo. O longa tem estreia prevista para novembro deste ano em parceria com o Canal Curta! e a Viralata Produções. No momento, o grupo Blitz está em turnê pelo Brasil com o lançamento do CD Aventuras II.

Réveillon do Meio do Ano

No próximo dia 18, vai rolar o Réveillon do Meio do Ano do Mudei de Nome. O projeto musical vai comandar a festança Mudei de Ano no Hotel Convento do Carmo, a partir das 22h. Com direito a contagem regressiva à meia-noite, queima de fogos virtual, brinde e muita alegria, Ricardo Chaves, Magary Lord, Ramon Cruz e Jonga Cunha vão embalar o público no evento que celebra a vida e o convívio, onde os desejos para este semestre são renovados. Imperdível!

Flipelô

O antenadíssimo fotógrafo baiano Robério Braga, radicado em São Paulo, foi buscar nas cabeças que simbolizam a ancestralidade africana a inspiração para sua nova mostra: A Missa. A exposição tem curadoria do renomado Diógenes Moura e será aberta no dia 8 de agosto, no Solar Ferrão, Centro Histórico, integrando a programação principal da Feira Literária do Pelô – Flipelô.

O fotógrafo foi convidado especialmente pela organização do evento para ocupar o espaço da programação que, na edição anterior, coube ao argentino-baiano Carybé.

Nova coleção

A Maison Paradoxus, da queridíssima Regina Weckerle, já está com a coleção primavera-verão 2019 nas vitrines.

Em festa

Roberto Sá Menezes está em festa! No segundo mandato à frente da Santa Casa da Bahia, o provedor comemora a conquista da instituição em três categorias do Prêmio Benchmarking Saúde 2018. Pelos trabalhos desenvolvidos no Hospital Santa Izabel, a entidade ganhou o troféu ouro como Hospital Filantrópico e Hospital Filantrópico Compliance. Os projetos de assistência social que a Santa Casa da Bahia desenvolve no Bairro da Paz, para crianças, jovens e adultos da comunidade, também ganharam o troféu ouro na categoria Ação Social da premiação.

Promovido pelo grupo Criarmed, o prêmio Benchmarking Saúde é a maior premiação do mercado de saúde do Nordeste e indica todos os anos, a partir da votação de atores do segmento, as instituições e os executivos com as melhores práticas de gestão. A escolha dos vencedores é feita com base em critérios como inovação, novos investimentos, credibilidade e visibilidade de mercado. A cerimônia para entrega dos troféus acontece em outubro, no Solar Cunha Guedes.

Parceria

O antenadíssimo Augusto Cruz, o Guga, advogado e corredor nas horas vagas, depois de confirmar a segunda edição do “Run Guga Run”, treinão oficial para a Maratona de Salvador, acaba de divulgar mais uma novidade!

Em uma reunião realizada na capital baiana, Guga oficializou uma parceria com a marca SanRemo, que atua no mercado nacional e internacional no setor de utilidades domésticas em plástico. A empresa será patrocinadora do Run Guga Run e de outros projetos de Guga. O acordo foi selado entre Augusto e o representante da marca na Bahia, Paulo Oliveira.

Nova edição

A Globo Livros lança nova edição de Os monólogos da vagina, de Eve Ensler, já publicado em 140 países. Adaptada para peça teatral na Broadway, tornou-se sucesso absoluto no mundo, inclusive no Brasil, onde já ganhou diversas montagens. Um sucesso!

Uso de imagem

Giovanna Antonelli está radiante. A atriz venceu ação movida contra a empresa Kaiser Intermediações, que utilizou seu nome e imagem, sem nenhuma autorização, em propaganda do remédio emagrecedor “Turbo Slim”.

adblock ativo